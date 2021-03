Barnevernansatte Ine hetset: «Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske»

«Den profilen der, er det en eskorte annonse?»

«Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske»

«Ho er ikke go i topplokket denne fagkoordinatoren. Huff, huff».

Disse Facebook-kommentarene fikk Ine Haver da hun skrev et innlegg i forbindelse med Aftenbladets artikkelserie om politimakt mot barn på barnevernsinstitusjon. I innlegget publisert 16. februar kritiserte Haver hovedsakelig journalistene som hun mener ikke hadde fått fram hele perspektivet. Hun skriver blant annet:

«Aftenbladet fokuserer isolert på antallet saker der politiet blir tilkalt til situasjoner med truende barn og ungdommer, uten å ta hensyn til kompleksiteten og dramatikken de ansatte står i når de velger å be om hjelp fra ordensmakten».

Og videre:

«Om man ønsker at artikkelserien skal føre til endringer på systemnivå, er det formålstjenlig å sørge for at alle sider blir godt belyst».

– Tåler ikke usaklig kritikk

Innlegget ble omtalt og kritisert av flere på Facebook. Et av innleggene fikk flere kommentarer, men noen av dem refererte til Havers profilbilde, ikke til det hun faktisk hadde skrevet om:

Facebook-profil. (Skjermdump)





– Når du velger å debattere et så vanskelig og følsomt tema er det naturlig med motstemmer. Men jeg synes det er uheldig og trist med usaklig kritikk. Det skaper ikke et godt klima , sier Haver til Fontene.

Etter flere år i barnevernstjenesten i Stavanger, er Haver nå kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger kommune. Hun har også en ny jobb innenfor barnevernet, og har nettopp lever sin masteroppgave hvor hun har skrevet om forsvarlighetskravet i barnevernet.

Haver forstår at barnevernet vekker følelser hos mange, særlig hvis de har opplevd å ikke bli hørt eller forstått. Men å gå til personangrep, mener Haver er en uting.

– Jeg får gjerne saklig kritikk som skaper diskusjon i stedet for kommentarer om at jeg ser ut som en eskortedame.

Et menneske har flere dimensjoner

Det er dette profilbilde noen skal ha hengt seg oppi:

Fra Ine Havers Facebookprofil. (Skjermdump)

– Forstår du at profilbilde kan vekke disse kommentarene?

– Denne diskusjonen handler ikke om et profilbilde. Den handler om hva man kommuniserer i en tekst og et budskap. Det er jo den som skal være gjenstand for debatten. Når noen går til angrep på personer for utseende, er man i gaten for usaklighet. Ethvert menneske står selv fritt til å velge profilbilde. Dette handler om sak, ikke person.

Medier må moderere kommentarfelt

Haver er redd slike kommentarer skremmer barnevernsansatte fra å delta i debatten.

– Når du jobber i et system som har så mye makt, må du vite at det alltid vil komme kritikk. Vi trenger debattene og brukerstemmene, men alt må skje i en balanse. Når det i stedet kommer personangrep, opplever nok barnevernsansatte at det ikke er vits i å heve stemmen og til slutt orker de kanskje ikke å gjøre det.

Haver mener mediene har et stort ansvar når det kommer til å moderere kommentarfeltene sine.

– Du skriver i et innlegg på Facebook at du er engasjert og kommer til å fortsette å debattere til tross for slike kommentarer. Men går det en grense selv for deg?

– Hvis det kommer drapstrusler og kommentarer om at noen skal ta meg, da orker jeg ikke mer. Jeg er ikke på sammenbruddets rand nå, men hvis jeg trigger noen så mye at de har lyst til å drepe meg, da er det ikke verdt det.

– Det bor noe fornuftig i alle

Det Haver derimot synes er positivt, er at hun aldri har opplevd rasisme i løpet av alle de årene hun har debattert.

– Jeg er ikke norsk av utseende, da jeg ble adoptert fem måneder gammel. Likevel har jeg aldri opplevd rasisme. Da tenker jeg at verden har gått videre på et vis og at det bor noe fornuftig i alle mennesker. Men så blir man noen ganger så følelsesmessig engasjert, og da kan det sikkert være vanskelig å tenke over hva man skriver.

Haver understreker at hun ikke forsøker å være noe ekspert på tematikken, men at hun er opptatt av å ha en stemme i debatten.

– Jeg elsker å bli utfordra, men utfordre meg på sak, ikke utseende.