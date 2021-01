I Stavanger kommune er det kun Lauvsnesvatnet på Finnøy og Dalestemmen på Rennesøy som har sikker is. Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger.

– Kommunens folk målte isen på nytt søndag morgen. Alle vann i Stavanger, bortsett fra Lauvsnesvatnet på Finnøy og Dalestemmen på Rennesøy, er ikke trygge lenger, og da er det bare å holde seg unna, sier Trygve Petter Nilsen i avdelingen park og vei i Stavanger kommune.

I Sandnes er det trygt å stå på skøyter på Gisketjern og Bråsteinvannet.

Planlegger du søndagstur til isbelagte vann i Sandnes eller på Finnøy eller Rennesøy minner smittevernoverlegen om at koronareglene gjelder overalt – også på islagte vann. Vis koronavett på skøyteisen.

– Med den smittesituasjonen vi har nå, ber vi innstendig om at alle viser respekt for smitteverntiltakene og passer på å holde avstand til hverandre. Avstanden er viktigst, men bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand, sier smittevernoverlege Runar Johannessen.

Folk valfartet til Vannassen lørdag, på det meste var det 5-600 mennesker der samtidig. Mange oppsøkte også «Ryfast-dammen» ved kulverten mot Tjodolvs gate. Kommunen engasjerte et vekterfirma til å følge med på hvordan koronaforskriften ble overholdt.

– Vekterfirmaet var innom Vannassen lørdag, og konstaterte at situasjonen var uoversiktlig og at svært få brukte munnbind, sier Nilsen.



Stavanger kommune har også diskutert saken med politiet. Søndag skulle vektere ha vært til stede både ved Vannassen og ved «Ryfast-dammen» fra morgenen av, men Stavanger kommune melder nå at alle vann utenom Lauvsnesvatnet og Dalestemmen er usikre.

