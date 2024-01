Derfor trenger vi Solamøtet

Hvert år, med unntak av pandemiårene, har politikere, næringsliv, klynger, organisasjoner og akademia kommet sammen tidlig i januar for å diskutere året som kommer. Hva skal til for at året skal bli best mulig?

Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland (Tom Haga)

Nå er det tid for å tenke enda større. Ikke bare hva vi kan gjøre best mulig for oss selv her i Rogaland – men på hvilken måte kan vi bidra ute i verden?

Derfor er Jan Egeland en av hovedtalerne under Solamøtet i år. Få kjenner verden bedre enn nettopp Jan Egeland. Og akkurat nå har han en av verdens viktigste jobber, sørge for at organisasjonens hans, Flyktninghjelpen, er rustet til å ta imot flyktninger – og redde så mange liv som mulig. Enten det er på Gaza, flyktninger fra Ukraina – eller noen av verdens glemte konflikter.

Næringslivet kan bidra ved å engasjere seg aktivt. Bidra økonomisk til humanitært arbeid, men også gjennom initiativ som NHOs ukrainanettverk for bedrifter – et nettverk som skal bidra i oppbyggingen av Ukraina. President Volodymyr Zelensky var nylig i Norge og takket næringslivet for initiativet.

Når vi skal løse klimautfordringene – for det haster! – er jeg 100 prosent sikker på at noen av de viktigste løsningene kommer fra bedrifter i Rogaland. Enten det gjelder fangst og lagring av karbon, produksjon av hydrogen eller fornybar energi. Men omstillingen går for seint, og det skal Solamøtet minne oss, og spesielt politikerne, på. Næringslivet er klar for å bidra, men det trengs mer og tydeligere politikk.

Når både den unge befolkningen og regionens bedriftsledere sier de er i ferd med å miste håpet om å nå klimamålene, må det uroe politikerne. Det er på tide at klimamålene følges opp av politikk – på en helt annen måte enn hva det har vært gjort til nå.

Vi er heldige som har et fantastisk næringsliv i Rogaland. Få steder eksporteres det mer enn fra Rogaland. Få steder skapes det større verdier, og få steder er de like flinke på omstilling som oss her i Rogaland. Derfor er jeg sikker på at vi kommer til å ha et godt og solid næringsliv også i tiårene som kommer, selv om endringene kommer til å bli store. Vi er helt avhengig av å skape de nye jobbene, de nye næringene, og da trenger vi politikk som legger til rette for nettopp det. Det kan f.eks. handle om å støtte opp om gründere, om nye ideer, om nye næringer – næringer som kanskje ikke er lønnsomme i dag, men som blir det om noen år.

Et av Norge og Rogalands store konkurransefortrinn, er at vi står sammen. Vi vil hverandre – stort sett – vel. Arbeidslivet kommer til å møte på mange utfordringer framover: Tøffe lønnsoppgjør, debatt om arbeidslinja, problemer med nok bemanning og riktig kompetanse.

Det er når det røyner på vi må stå sammen. Arbeidsgivere, arbeidstakere, staten – og innbyggerne. Nettopp derfor er arenaer som Solamøtet, som er et samarbeid mellom NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, SpareBank 1 SR-Bank, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet, så viktige: Vi møtes, diskuterer – og finner svar på utfordringene og mulighetene som venter oss framover.