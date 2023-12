Slik blir Solamøtet 2024

− Det har skjedd dramatiske endringer i verden de siste årene. To grusomme kriger er tett på oss. Rogaland er et internasjonalt fylke, og hvordan verden ser ut har stor påvirkning på oss. Samtidig har vi i Rogaland en påvirkning på hvordan verden der ute utvikler seg. Hva vi gjør her har faktisk noe å si, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland.

En rød tråd gjennom Solamøtet 2024 er derfor ansvar og ledelse.

Hun mener dagens toppledere har en unik mulighet til å påvirke hvordan samfunnet vårt formes − det være seg hvordan vi snakker om og med hverandre, hva som gjøres for å hindre utenforskap og får flere inn i arbeidslivet, og hvilken ledelse trengs for å løse klimakrisen.

− Valgene vi tar i dag betyr for hvilken verden våre barn og barnebarn arver. Alt dette er vi innom på Solamøtet, sier Grindland.

Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland (Tom Haga)

Ministere, politikere og næringslivstopper

Mandag 15. januar 2024 − da vi endelig har sluttet å gulpe julemat og sannsynligvis er godt i gang etter ferien − er det duket for Solamøtet.

Dette er et årlig arrangement i regi av NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Sparebank 1 SR-Bank, KS, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Næringsforeningen Haugalandet. Som navnet tilsier, er det i Sola, nærmere bestemt på Clarion Hotel Air like ved flyplassen, at det store møtet avholdes.

I over 30 år har Solamøtet vært én av regionens viktigste møteplasser. Hvert år, tidlig i januar, har næringsliv og politikk utfordret hverandre på hva som er de store utfordringene og mulighetene i året og årene som kommer − og hva som kreves av politikk og næringsliv for å løse disse.

Headlinerne under Solamøtet 2024 er følgende:

Statsminister Jonas Gahr Støre

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Høyre-leder Erna Solberg

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Fylkesordfører Ole Ueland

Kyrre Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank

I tillegg kommer en rekke andre lokale næringslivsledere og politikere, samt hundrevis av andre deltakere.

Statsminister Jonas Gahr Støre kommer til Solamøtet 2024. Bildet er fra møtet tilbake i 2018 (Carina Johansen/NTB)

Krig, konflikt og politikk

Grindland i NHO Rogaland mener at ingen er bedre egnet til å beskrive de menneskelige og politiske konsekvensene av de urolige tidene vi står i enn Flyktninghjelpens Jan Egeland.

− Hva kan dagens ledere gjøre for å bedre den urolige situasjonen? Det er jeg sikker på at Egeland kommer til å utfordre oss på, sier hun.

Videre skal, som sagt, ulike næringslivsstopper utfordres på hvordan de kan bidra til å løse problemer i samfunnet og verden.

Men når vi først går inn på næringslivet, må andre «skjær i sjøen» også tas opp på Solamøtet:

− Næringslivet sliter med høye og urettferdige strømpriser, politikken er til tider uforutsigbar, og kostnadsøkningen i samfunnet gjør det vanskeligere for mange bedrifter og privatpersoner, sier Grindland.

Da passer det godt at representanter fra regjeringen og andre toppolitikere dukker opp i Sola i januar, samt de øverste lederne i LO og NHO.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, kommer til Solamøtet 2024 (AFP)

Live-pod med tidenes yngste ordfører

SR-Banks podcast Sparepodden skal ha direktesending fra Solamøtet 2024.

De skal ta opp ulike tema og ha flere gjester i live-poden, blant annet Saudas nye ordfører Håvard Handeland, som attpåtil er Norges yngste ordfører.

19-åringen Håvard Handeland er ny ordfører i Sauda (Sauda Arbeiderparti)

− Vi synes det er superstas at vi skal ha livepodcast. Vi har er egentlig en uformell podcast om sparing og penge-ting. I episoden fra Solamøtet ønsker vi å ha med noen av deltakerne fra regionens viktigste møteplass, men med en litt friskere, nedpå og overraskende innpakning enn det tradisjonelle konferanseformatet, sier Anna Lærdal Skuland til RA.

Hun er programleder for Sparepodden sammen med sjeføkonom Kyrre Knudsen.

− Den første bekreftede gjesten er mannen som i høst ble landets yngste ordfører gjennom tidende: 19 år gamle Håvard Handeland fra Sauda. Jeg er skikkelig spent hva han tenker, både om sparing og utfordringene som venter ham framover. De andre gjestene er foreløpig ubekreftet, sier Skuland videre.

Anna Lærdal Skuland er programleder for Sparepodden sammen med sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank (SR-Bank)

