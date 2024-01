Hold på flosshatten, Bastiansen!

Jeg mente ikke at posisjonen måtte få voksenkjeft, jeg konstaterte bare at kommunedirektørens notat over flere sider var voksenkjeft. Det kom flere alvorlige innvendinger fra kommunens fagfolk mot det slurvete budsjettet Høyre og co. hadde snekret sammen – og det gjenga jeg fra bystyrets talerstol.

LES OGSÅ: Er du klar for en dose voksenkjeft, Eirik Faret Sakariassen?

Bastiansen ser ut til å være veldig fornøyd med å ha funnet fram en setning fra en gammel handlings- og økonomiplan som han vil slå meg i hodet med. Men han har gledet seg for tidlig. Hadde han undersøkt litt bedre om omstilling 2025, ville han visst at arbeidet ble stilt i bero på grunn av koronapandemien. SV er ikke mot omstilling, men å kalle noe for omstilling som egentlig bare er gigantiske rammekutt – det er vi ikke for.

De kuttene høyresiden har foreslått i sitt budsjett er ikke faglig anbefalt eller forankret. De framsto i første budsjettforslag som helt vilkårlige tall, kun satt inn for å få budsjettet i balanse. Nå skal man kutte administrasjonen med 45 millioner kroner, samtidig som de forventer at de skal levere på 81 nye tekstforslag fra flertallet. På toppen av dette skal det kuttes over 200 millioner kroner i oppvekst og utdanning og helse og velferd. Det vil merkes.

Det fascinerer meg at det er den samme Bastiansen som argumenterer for å effektivisere ressursbruken til kommunen, som for få måneder siden argumenterte på Dagsnytt18 for hvor viktig det var at kommunen fortsetter å betale for flosshatt og sjakett til de mannlige medlemmene i 17. mai-utvalget i Stavanger. Det framstår mildt sagt ikke særlig økonomisk nøkternt, spør du meg.

At Høyre fortsetter å insitere på omfordeling gjennom velferd, framfor omfordeling gjennom skatt er kanskje ikke uventet, men det er fortsatt ikke god politikk.

At Høyre fortsetter å insitere på omfordeling gjennom velferd, framfor omfordeling gjennom skatt er kanskje ikke uventet, men det er fortsatt ikke god politikk. Det er de med de største boligene som tjener mest på kutt i eiendomsskatten – samtidig som en barnefamilie går i minus.

Eiendomsskatten er for de fleste vanlige folk lav. Hvis du bor i et hus på 120 kvadratmeter, med 1000 kvadratmeter tomt, betaler du 231 kr i måneden i eiendomsskatt. Hvis du har ett barn på skolen, som skal få skolemat, så skal du betale 225 kroner i måneden for det samme. Da har du tjent seks kroner på eiendomsskattekuttet. Hvis du har to unger, så betaler du 450 kroner hver måned for skolemat. Da har du plutselig fått 219 kroner i økte utgifter – fordi eiendomsskatten skal kuttes og foreldre skal betale for skolematen til ungene sine.

Hvis Bastiansen, så vel som MDGs Erlend Aano, tror medienes rolle er å fokusere på de «positive innleggene i budsjettdebatten», som Bastiansen skriver, så er jeg redd begge to grunnleggende har misforstått hva pressens rolle er. Pressen skal få fram ulike meninger og ikke minst kritikk fra opposisjonen. Men hvis Bastiansen mener kritikk fra mindretallet skal ties i hjel av media, så har han et annet syn på demokrati enn meg.

Det kan godt hende jeg høstet humring for mitt innlegg i bystyret, men den nye politiske retningen Høyre har staket ut for byen er ingenting å le av. Det er en politikk som de med mest tjener på, mens vanlige folk sitter igjen med økte utgifter. Her er det bare å holde på hatten for flere av oss.