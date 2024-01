Er du klar for en dose voksenkjeft, Eirik Faret Sakariassen?

Eirik Faret Sakariassen fra SV høstet humring da han i bystyrets budsjettdebatt introduserte begrepet «voksenkjeft». Han mente at den nye posisjonen måtte få voksenkjeft for sitt budsjettforslag.

Nå er det Eirik Faret Sakariassens sin tur til å få voksenkjeft. Han fortjener kritikk for sin framstilling av styringspartienes politikk. I Rogalands Avis (2. januar) hevder han bramfritt at «høyresiden er klar til å fylle opp sparekontoen til rike villaeiere, samtidig som de tømmer brukskontoen til barnefamilier». Faktum er det motsatte. Høyre ønsker å fylle opp brukskontoen til barnefamiliene ved å bruke ressursene der de trengs mest, og redusere kontoen til de rikeste ved å la dem betale for de tjenestene de har råd til.

Faret Sakariassens virkelighetsbeskrivelse er et vrengebilde av intensjonene til Høyre og styringspartiene.

Faret Sakariassens virkelighetsbeskrivelse er et vrengebilde av intensjonene til Høyre og styringspartiene. Han lanserer i tillegg sitt eget skrekkscenario når han kommenterer at styringspartiene sier de vil se på om en kan gjøre administrasjonen i Stavanger mer effektiv. Er ikke Faret Sakariassen åpen for at en kan frigjøre midler ved å effektivisere styringen av byen, midler som kan brukes til å gi innbyggerne enda bedre tjenester?

Det har blitt gjort beregninger som viser at Stavanger er 41 % dyrere å administrere enn både Oslo og Bergen, og 46 % dyrere å drive enn Trondheim. Kanskje er ikke tallene millimeternøyaktige, men de indikerer klart at det kan være et forbedringspotensial for hvordan byen vår administreres. Vi liker jo å regne oss som en av storbyene i Norge og bør kunne administreres like effektivt som dem vi liker å sammenligne oss med.

Det interessante er at styringspartienes forslag om en effektiviseringsanalyse er en videreføring av intensjonene i et prosjekt som ble lansert da Eirik Faret Sakariassen selv hadde hånden på rattet i Stavanger. I årsrapporten for 2021 skriver kommunedirektøren at han «over flere år har varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å kunne møte framtidige utfordringer. I Handlings- og økonomiplanen 2021–2024 initierte kommunedirektøren derfor programmet Omstilling 2025, som skal ta tak i hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til beste for innbyggerne også i framtiden.»

Hvordan kunne Faret Sakariassen støtte målsettingene når han satt med makten, men kritisere dem kraftig når han er i opposisjon?

Nyslått bystyremedlem Erlend Aano fra MDG bebreidet i avisinnlegg at mediene fokuserte på kranglene i bystyret, ikke de positive innleggene i budsjettdebatten 18. desember. Anført av en krigshissig Eirik Faret Sakariassen ble det servert formuleringer som var skreddersydde for avisenes overskrifter. Slik er opposisjonens politiske vokabular, Erlend Aano! Du får gi dem litt voksenkjeft.