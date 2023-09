FrP er velgernes beste valg for å fjerne bompenger

Foran valget i 2019 sørget FrPs tidligere finansminister, Siv Jensen, for at rushtidsavgiften på Nord-Jæren ble historie og sparte familier årlig for tusenvis av kroner.

FrP har allerede levert resultater med fjerning av bompenger rundt om i fylket vårt. Rushtidsavgiften var et eksempel. Fjerning av bompenger i Finnfast før tiden og T-forbindelsen på Haugalandet er andre gode eksempler på våre gjennomslag. Dette har skjedd samtidig med historiske økninger i samferdselsbudsjettet på grunn av at FrP fikk gjennomslag i regjering. Men vi vil gjøre mer!

Vi vil fortsette å kjempe for å fjerne bompenger på offentlige veier i fylket vårt for å gjøre en forskjell for innbyggerne våre som allerede betaler for mye i skatter og avgifter. Dessverre nedprioriteres Rogaland av regjeringen og veiprosjekter her til lands er som regel det første som settes på vent eller forsøkes nedskalert når regjeringen skal prioritere.

Den seneste kritikken til Rødt er flåsete og useriøs. I et leserinnlegg fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson og førstekandidat for Rødt Sandnes, Ole Ronny Koldal, er det påfallende hvordan hukommelsen til Kristjánsson svikter. Til Nettavisen uttalte han senest i august 2019 om bompenger at «Vi heier på FrP[…]».

Imens Rødt vil gjemme seg fra å ta ansvar nasjonalt for å fjerne bompenger under dekke av å være: «et revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i regjeringsposisjon», tør FrP å ta ansvar og gjøre en forskjell for innbyggerne. Når skal Rødt og Kristjánsson slutte å bruke hele tiden sin på å kritisere og faktisk heller ta ansvar? En stemme til Rødt er trolig det nærmeste en velger kommer til å stemme blankt.

Når alt kommer til alt, så vet velgerne at Rødt om det blir nødvendig, vil støtte AP som setter nye bompengerekorder. Angrepet på FrP framstår derfor som om Rødt har blitt Aps nye løpegutter. Har Rødt allerede glemt hvordan Oslo med rødgrønt styre fremmet forslag om å utvide bompengeringen med over 50 nye bompengestasjoner?

FrP jobber for å avskaffe bompenger på offentlige veier. Vi vet at vi står alene i denne kampen, men vi gir oss ikke. Vi mener at det må bygges mye mer vei og at dette må finansieres gjennom statlige midler og at dagens veier må vedlikeholdes i større grad enn i dag.

