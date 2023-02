Forsøk på en minnelig løsning i havnesaken

På lederplass onsdag 31. januar, stiller Rogalands Avis spørsmålet: «Hvor klokt er det av Stavanger å være storebror-tøff i trynet?» Saken de refererer til er saken om Stavangerregionen havn IKS, som er til politisk behandling i de tre eierkommunene i disse dager.

At Stavanger kommune er storebror, er det liten tvil om, men å bli karakterisert som bøllete og tøffe i trynet, synes vi ikke hører hjemme i denne saken. Tvert imot har denne storebroren strukket seg svært langt for komme brødrene sine i møte.

Stavanger kommune eier, sammen med kommunene Sola og Randaberg, Stavangerregionen havn IKS med henholdsvis 81,88 %, 16,75 % og 1,36 %.

Stavangerregionen havn IKS har siden opprettelsen i 2000 vært svært viktig for å lykkes med havneutviklingen og har hatt en avgjørende rolle med å bygge og drifte viktig infrastruktur som legger til rette for nye arbeidsplasser i regionen. Få interkommunale havnesamarbeid kan vise til tilsvarende resultater!

Da Rennesøy kommune slo seg sammen med Stavanger i 2020, ble eierstrukturen i Stavangerregionen havn IKS endret, og en ny selskapsavtale måtte på plass for å sikre forutsigbarhet og et grunnlag for videre utvikling. Dette har vist seg å være en utfordring, og verken formelle forhandlinger eller uformelle samtaler, på både administrativt og politisk nivå, har ført fram.

Uenigheten har blant annet dreid seg om styresammensetning og forventninger om endringer i eierandelene med utgangspunkt i hvor (geografisk) selskapets verdiskapning skjer.

For Sola kommune har det vært viktig å løfte fram den betydelige aktiviteten i selskapet som i dag skjer i Risavika.

Med utgangspunkt i dette har Sola kommune en forventning om høyere eierandel i selskapet, slik at det er bedre samsvar mellom eierandel og havnens aktivitet i Risavika. Stavanger kommune er positiv til endringer i eierbrøken, men forventer at det skjer på markedsmessige vilkår. Fordelingen av eierandeler i selskaper og eventuelle endringer i disse skjer normalt gjennom avtale, for eksempel gjennom kjøp av aksjer, og endres ikke selv om et selskaps aktiviteter og verdiskapning flyttes fra et sted til et annet. Det ville være uforutsigbart og urimelig om eierandelen skulle endre seg hver gang det skulle bli endringer i hvor et selskap har sin aktivitet. Til sammenligning er Stavanger kommune største eier i Lyse AS. Eierbrøken i Lyse AS endres ikke selv om selskapet velger å etablere vannkraftproduksjon på et nytt sted.

Som den største eieren i Stavangerregionen havn IKS, har Stavanger kommune skutt inn mest verdier i selskapet og garantert for selskapets lån. Eierne påtar seg risiko gjennom å ha ansvar for selskapets forpliktelser, i henhold til sin eierandel. Det er vanskelig å se for seg at Risavika havn hadde hatt den samme utviklingen om den ikke hadde hatt Stavangerregionen havn IKS, med majoritetseier Stavanger kommune, i ryggen.

Stavanger kommune er svært opptatt av å legge til rette for videre utvikling av Stavangerregionen havn IKS, og vi har strukket oss langt for å møte forventningene fra de andre eierne. Det nye forslaget til selskapsavtale åpner for endringer i styresammensetningen og gir mindretallseierne økt kontroll, slik at Stavanger kommune ikke har flertall alene når viktige saker skal avgjøres. Det er også laget modeller og prinsipper for hvordan Sola og Randaberg kan øke sine eierandeler i selskapet.

Randaberg kommune har den minste eierandelen i det interkommunale selskapet (1,36 %). I framtiden vil mye av verdiskapningen skje i Randaberg kommune, gjennom utbygging av Mekjarvik sør. Når ordfører i Randaberg, Jarle Bø, sier til Bygdebladet 1. februar at de med dette forslaget til avtale har fått en «god selskapsavtale som sikrer samarbeid og innflytelse», da er det for oss underlig dersom ikke Sola kommune også kan akseptere forslaget som ligger på bordet.

Stavanger kommune ønsker å videreutvikle Stavangerregionen havn IKS, men dersom eierne ikke kommer til enighet om en selskapsavtale, er eierne og selskapet satt sjakk matt. Da er det nødvendig å starte en prosess med oppløsning av selskapet og etablering av et nytt havnesamarbeid med Randaberg kommune. Dette er viktig for å ivareta regionen, de ansatte og den solide kompetansen som ligger til dagens Stavangerregionen havn IKS.

De neste ukene skal kommunestyrene i de tre eierkommunene behandle saken om ny selskapsavtale i Stavangerregionen havn IKS. Dette er en viktig sak for regionen samlet og de tre eierkommunene hver for seg. Vi håper og tror at vi vil komme til enighet i denne saken, slik at regionen kan fortsette å utvikle Stavangerregionen havn IKS til å bli en aktør å regne med nå og i framtiden.