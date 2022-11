Borgerpanel: Nye former for innbyggermedvirkning for å løse samfunnsutfordringer

Politisk medvirkning og hvordan vi tilpasser oss framtidige utfordringer får de laveste skårene i innbyggerundersøkelsen 2021. I en tid der utfordringene står i kø og borgere er stadig mer opptatt av å kunne påvirke prosesser som angår dem må vi tenkte nytt om hvordan politiske beslutninger blitt tatt. Borgerpanel utformet på riktig måte har vist seg å være en mulighet for å modernisere demokratiske prosesser, både lokalt og nasjonalt. Erfaringene så langt i norske kommuner tilsier at vi bør ønske bruk av borgerpanel i framtiden i Stavanger velkommen.

Innbyggerundersøkelsen måler innbyggernes vurderinger av blant annet hvor godt demokratiet fungerer, tillitsnivået i befolkningen og hvordan det er å bo i Norge og i kommunen. Den siste undersøkelsen utført i 2021 viser at innbyggerne er fornøyde med kommunen de bor i. Den bekrefter også bildet av et samfunn med høy tillit, et kjennetegn for de nordiske landene. Men ett tema som får lav skår er medvirkning. Det er betydelig rom for forbedring ifølge undersøkelsen i hvilken grad det politiske systemet muliggjør innflytelse, muligheten for påvirkning i kommunale beslutningsprosesser og hvorvidt politikere lytter til innbyggernes synspunkter. Dette synes innbyggerne også om myndighetens arbeid med å tilpasse seg framtidige utfordringer.

Borgerpanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, representativ for befolkningen, som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, og så til slutt komme med anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere. Denne metoden er aktuell når man har behov for å øke kunnskap, engasjementet og koble på innbyggerne i komplekse utfordringer. (sitat SoCentral).

I flere land har dette blitt utprøvd med stor suksess. Et kjent eksempel er panelet som ble satt ned i Irland for å diskutere de medisinske, juridiske og etiske sidene av å endre abortforbudet. Anbefalingen fra panelet førte til en folkeavstemning som ga et klart flertall for at en av de strengeste abortlovgivningene i Europa ble endret.

De siste årene har det også i Norge blitt eksperimentert med forskjellige former for borgerpanel i flere kommuner. Høsten 2021 gjennomførte Stavanger kommune for første gang et borgerpanel for ungdom i kommunedelen Hillevåg. Målet i prosjektet var å gi unge muligheten til å påvirke sitt nærområde ved å gi dem verktøy slik at de kan gi svar på problemstillinger og gi anbefalinger tilbake til kommunen. Prosjektet var et samarbeid mellom Stavanger kommune, områdeløft Hillevåg, SoCentral, Pådriv Stavanger og NTNU. Rapporten som oppsummerer anbefalingene fra ungdomspanelet viser, ifølge Stavanger kommune sine nettsider, at det å bruke borgerpanel, egner seg godt til å drøfte problemstillinger som ikke har klare svar, og når det skal tas vanskelige valg. Også erfaringene med borgerpanel i Bergen, Trondheim og Oslo, der dette har blitt prøvd i forskjellige former er positive.

Noe av de viktigste elementene for suksess er sammensetting av panelet, valg av eksperter, gjennomføringen av møtene og den politiske behandlingen av anbefalingen panelet kommer fram til. Panelet settes sammen av tilfeldige borgere og skal gjenspeile hele kommunen/samfunnet med hensyn til fordeling av alder, kjønn, utdanning, bosted, etnisk opprinnelse osv.

Erfaringene fra land som har hatt borgerpanel i flere år viser at vanlige borgere gjennom panelene kommer fram til balanserte og ansvarlige løsninger. Der politikere kun har et sikkert mandat for fire år og alltid må tenke på å bli gjenvalgt, har borgere et annet perspektiv. Forskning viser at denne type involvering øker tillit til demokratiske prosesser. Innbyggerundersøkelsen viser også at de med høyere utdanning har mer tillit til demokratiet og til sine egne evner til å påvirke beslutninger. I et borgerpanel rekrutteres folk med forskjellig bakgrunn i politiske beslutninger. Erfaringene viser at denne type involvering av befolkningen egner seg godt til komplekse tema der mange hensyn må avveies. For Stavanger kommune sin del kan dette inngå i utviklingen av en bærekraftig kommune, som for eksempel ved klima-relaterte problemstillinger, framtidens eldreomsorg og mobilitet.

Også demokratiet trenger å bli vedlikeholdt. Deliberative prosesser der innbyggere blir mer direkte involvert i politiske beslutninger har blitt utprøvd med suksess og kan være et supplement til vårt representative demokrati. Borgerpanel bør bli en del av framtidig politisk beslutningstaking i Stavanger kommune.