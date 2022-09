Konsekvenser for klima og miljø av cruisetrafikken

SVs forslag om at klima- og miljøkonsekvenser skal belyses i alle saker i Stavanger kommune fikk flertall i kommunestyret, og dette er vi veldig fornøyde med å ha vært fødselshjelpere for. Men hva er nå egentlig klima- og miljøkonsekvensene av en sak?

Den nye varmerekorden for Europa ble satt 11. august i fjor, da temperaturen i byen Siracusa på Sicilia ble målt til 48,8 grader. Sommeren i år er den varmeste som noensinne har vært målt i Europa. Vi er midt oppi klima- og naturkrisen.

I snart tre år nå har SV styrt Stavanger sammen med Ap, SP, FP, MDG og Rødt. Da vi forhandlet fram plattformen som vi styrer etter, var det forbausende mange saker som vi greide å bli enige om. Vi holder også fast på målet om kutt i utslippene av klimagasser med 80 % innen 2030.

For SV sin del er det første gang partiet er en del av et flertall i Stavanger. Allerede med det første kommunebudsjettet som vi var med på å vedta, fikk SV gjennomslag for svært mye av vår politikk. Antakelig mer enn vi i sum har greid å få flertall for de foregående tretti årene til sammen. I det ene avisoppslag etter det andre har vi fornøyd stått fram og fortalt om gratis SFO for førsteklassinger, forsøk med skolemat og søskenrabatt mellom barnehage og SFO. Og mye annet, blant annet om begrensningen på antall anløp av cruiseskip.

Bare tenk over det; hvilke miljø- og klimakonsekvenser har egentlig tilrettelegging for turisme? Det snakkes om bærekraftig turisme, og da er spørsmålet: Hvor bærekraftig kan turismen bli? Her lokalt kan turistene allerede i dag bli fraktet med elektrisk båt til Lysefjorden.

Flere av bedriftene som leverer tjenester til turistene er sikkert miljøsertifisert. Men elefanten i rommet er turismen selv og måten turistene kommer hit på. De kommer med fly, bil og buss, samt cruisebåter. Og enn så lenge er ingen av disse transportmidlene i nærheten av å være utslippsfrie.

Konsekvensene for klima og miljø av alle turistene fra hele verden som kommer til Europa og Norge i løpet av et år er enormt store. I Stavanger har vi til nå vektlagt de lokale konsekvensene av cruiseskipene som legger til i Vågen, i form av CO2-utslipp når skipene ligger til kai, lokal luftforurensning samt visuell støy. Vår lokale løsning har vært å begrense antall anløp og flytte skipene lenger ut fra Vågen. Men det betyr sannsynligvis svært lite for de samlede, globale utslippene fra cruisetrafikken.

Vi har nå fått den første helelektriske og utslippsfrie hurtigbåten Medstraum, som skal gå i lokal trafikk. Stortinget har vedtatt krav om utslippsfrie skip innen 2026 for verdensarv-fjordene i Norge, blant annet Geiranger- og Nærøyfjorden.

Vi trenger slike modige vedtak for hele Norge, og vi bør gå foran i Stavanger med å stille krav om at skipene som kommer til kommunen skal være utslippsfrie, kanskje allerede i 2026. Et slikt vedtak vil selvfølgelig ha konsekvenser for turistbransjen, men det må det finnes løsninger for.

Jeg håper at mange vil stå sammen med SV om et forslag om utslippsfrie cruiseskip!

