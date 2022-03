Litt mer tid kan bety alt

«Kreft med spredning». Beskjeden ingen av oss vil høre. Heldigvis finnes det håp.

Får du en kreftdiagnose, er statistikken på din side: Tre av fire overlever kreft i Norge i dag. Men med kreften følger frykten for det som er enda verre. Det ene ordet ingen kreftpasienter eller deres pårørende vil høre: «Spredning».

Monica Lund Osther (46) fikk akkurat denne beskjeden. Hun hadde to små barn på to og fire år da hun fikk diagnosen brystkreft. Tre år senere: Kreften hadde spredd seg til skjelettet.

Det finnes ingen medisin i dag som helbreder brystkreft med spredning, men det finnes behandlinger som kan holde kreften stabil. Livsforlengende behandling. Hvor lenge medisinen virker, hvor lang tid du får, det vet ingen. Monica har et håp om at det skal vare så lenge som mulig.

«Litt mer tid. Og enda litt til. Det er det eneste jeg ønsker meg. Flere hverdager, sommerferier, juler og bursdager. Min datter var 8 år da hun ba meg love å leve til konfirmasjonen hennes. I dag er hun 11. Forskning er vårt eneste håp. I mellomtiden nekter jeg å la frykten for hva som kan skje i framtiden dempe gleden over livet jeg har her og nå.»

Første uken i mars gjennomføres innsamlingsaksjonen «Krafttak mot kreft», hvor det samles inn penger til forskning på kreft med spredning. Etter to år med pandemi er Krafttak mot kreft viktigere enn noen gang. Endelig kan russen og andre aksjonsgrupper gå fra dør til dør og samle inn penger til denne viktige forskningen.

Verden er preget av mange kriser, og nå er tiden for å mobilisere til innsats. Samtidig som vi ber så mange som mulig å stille opp for Ukraina, er det viktig at kreftforskningen i Norge ikke stopper opp. Hver eneste dag får stadig flere kreft, og muligheten for å overleve og leve et godt liv etter sykdommen avhenger av mer forskning.

Derfor er årets Krafttak mot kreft så viktig. For at Monica og alle andre med spredning skal få leve så lenge som mulig.