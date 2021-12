Barnas juleminner varer livet ut

Det er noe spesielt med desember. Når den første snøen faller og de første julelysene tennes, strømmer minnene på. Vi husker tilbake til en tid som er forbi – til sangene vi pleide å synge, kakene vi pleide å bake, og vi henter fram minner om besteforeldre og andre kjære som ikke lenger er her.

Og mens vi mimrer tilbake til det som var, setter vi inn det ekstra foreldregiret for å skape minner fra det som skal komme. Vi pakker inn 24 gaver til adventskalendere, vi tar ungene med på juleverksted, og julegrantenning, og julekonsert og ikke minst julemarked. Alt for å skape de gode minnene vi vil at barna våre skal ta med seg videre i livet.

Dessverre er det ikke alle barn som sitter igjen med bare gode minner fra julefeiring med de voksne. Så mange som 90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. I tillegg kom­mer alle de barna som har foreldre som vanligvis ikke drikker på en problematisk måte – men som innimellom gjør det likevel.

[ Hillevåg får et fortjent løft ]

Hvert år får vi i Av-og-til høre historier om barndomsminner som ble ødelagt av voksnes alkoholbruk. Minner om at julefeiringen ikke handlet om dem, men om de voksnes fest. Der barna havnet i bakgrunnen i familiesettingen der de selv skulle ha spilt hovedrollen.

Derfor har vi laget en huskeliste til alle som skal feire jul sammen med barn:

Drikk maks to glass når du er sammen med barn. Ha flest dager uten alkohol. Bli enige med andre voksne om hvordan dere skal håndtere alkohol når barn er til stede. Husk at barn merker at du har drukket tidligere enn du tror. Morgendagens planer blir hyggeligere for deg og barna når du er i god form. Vær bevisst på mengden alkohol du kjøper inn til julefeiringen, husk alkoholfrie alternativer. Jula er barnas høytid.

Kjære gode, bevisste, oppfinnsomme, morsomme, trygge, verdens beste mamma og pappa. Husk at barna dine egentlig bare ønsker seg en ting til jul: Tid med deg. Julekvelder og julemorgener der du er akkurat den samme, fantastiske hverdagsforelderen du er ellers i året. Derfor ber vi deg om å tenke over hvor mye du drikker i jula, slik at barna slipper.