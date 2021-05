Skal Helse Vest redde Ydstebøs høyhus?

Skrevet av: Thomas Middelthon Sr.

Vi er noen som ser hvordan Alfred Ydstebøs hus på 16 etasjer vil ødelegge byen. Dessverre gjør ikke våre folkevalgte det. Vi måtte derfor svelge at tillatelse ble gitt.

Håpet var da at det ikke skulle melde seg nok leietakere til at bygget kunne realiseres. Nå leser jeg med forferdelse i Aftenbladet at HelseVest har tegnet seg for leie av 1500 kvm til en pris kroner 3-4000 per kvm i 15 år, i alt kroner 85 mill. Har man virkelig ikke bedre ting å bruke penger på i dagens Helse-Norge?

Som kjent holder Helse Vest nå til i topp moderne lokaler, så sentralt som det er mulig å komme på Forus, midtveis mellom Motorveien og Jernbanen, 500 meter fra hver. Flyttingen begrunnes med at «leieavtalens utløp ga anledning til å flytte nærmere sentrum, til et sted det skal være godt å jobbe, som er lett tilgjengelig, og som tilfredsstiller miljøkravene våre».

Er ikke disse kvalitetene til stede i minst samme grad i dagens lokaler? Var fortsatt leie der mulig? Og til hvilken pris?

En ting er at jeg av by-estetiske grunner oppriktig håper at Ydstebø ikke lykkes i å fylle opp sitt bygg. Men hvis det skal skje ved sløsing med fellesskapets midler, blir saken enda verre.

Jeg spør meg selv: Hva er egentlig disse helseforetakene? Da fylkeskommunen ble fratatt ansvaret for den offentlige helseadministrasjonen, kunne den vært lagt direkte under sentraladministrasjonen, Helsedepartementet. Da ville man ha flyttet kontrollen fra lokaldemokratiet (fylket) til sentraldemokratiet (Stortinget).

Men Ap fant på å legge ansvaret til regionale helseforetak. Disse er ikke folkevalgt, men ledes av oppnevnte styrer. Helseforetakene lever sine egne liv, utenfor den ordinære statsforvaltning, under er slags tilsyn fra helseministeren.

Foruten å forestå driften av Helse-Norge, fastsetter styrene selv sine egne styrehonorar, ansetter direktører med lønn langt over det som er vanlig i staten og inngår avtaler om driften, herunder egen lokalisering, alt tilsynelatende uten begrensninger...

Jeg spør: Skal ikke helseministeren, som del av der tilsyn han fører, gripe inn overfor det sløseri Helse Vest her begår? Når jeg først er inne på helseministeren: Jeg husker at Bent Høie, da han var i opposisjon, lovet at han i posisjon ville avskaffe helseforetakene. Han har nå vært helseminister i åtte år, uten at vi har hørt mer om det!

Det er visstnok lov å skifte mening også for politikere, men da plikter de i hvert fall å fortelle velgerne hvorfor. Kan Høie gjøre det?

[ Historiske Stavanger ]