Historiske Stavanger

Skrevet av: Thomas Middelthon, Jorunn Haram og Bodil Kalvik, for Vårt Stavanger.

Nå lurer vi i Vårt Stavanger på om det er en slags Mímir-effekt som slår inn i Høyres indre gemakker når Cille Ihle får gå ut og erklære motstand mot nybygg på historisk grunn på Strandkaien!

Men om det skulle være å se på som et plaster på såret for å ha gått inn for Alfred Ydstebøs skyskraper/ «signalbygg» i Knut Holms gate, så må vi nok si at det såret aldri lar seg plastre.

[ I kamp for terrassehagene ved Gamle Stavanger ]

Og hvordan kunne Ap finne på å støtte dette prosjektet? Holdningsløshet? Kunnskapsløshet? Det må jo bunne i holdningsløshet. For kunnskapen burde vi ha, om hvordan andre land verner om høyt skattede turistmål: Sine gamle bykjerner.

Byer som Paris, Roma og Berlin har forbud mot høyhus i bysenteret i det hele tatt! Hvilken europeisk storby ville vel tillate en skyskraper oppført i katedralens umiddelbare nærhet?

Vi kan vel ikke ha fått politikere som bruker gamle feilgrep som mal og unnskyldning for nye feilgrep?