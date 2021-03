Bevar hurtigbåtene til Byøyene!

Skrevet av: Mímir Kristjánsson, førstekandidat Rødt Rogaland, og Bjørn Ove Hersdal, fylkestingsrepresentant Rødt Rogaland

I Rogalands Avis kan vi lese om bekymringene til lokalbefolkningen i forbindelse med varslede kutt i hurtigbåttilbudet til Byøyene i Stavanger. De er bekymra for om barna skal miste muligheten til å være med venner etter skolen eller at de selv må sette av opp mot fem timer for et simpelt ærend i byen. De samme bekymringene finnes i Ryfylke også, der flere nå risikerer å miste hurtigbåttilbudet. For mange kan dette virke som lyn fra klar himmel, men himmelen er noe mer overskya om man ser etter.

Samferdselspolitikken har de siste åtte årene hatt to tydelige kjennetegn. For det første har Ketil Solvik-Olsen brukt enhver anledning til å snakke om hvor mye penger regjeringen bruker i Nasjonaltransportplan (NTP). For det andre har disse pengene blitt sluset ut i prestisjeprosjekter rundt de store byene. Hvorfor er det slik? Et svar er kanskje at man har større behov for å øke pendlerkapasiteten i disse områdene. Vi mener derimot at det er et symptom på en av de landeplagene regjeringen Solberg har sendt det norske folket: sentralisering. Først tar de lensmannskontoret ditt, så tar de tannlegen, til slutt står bevegelsesfriheten for tur.

Likevel er har denne saken flere skurker enn regjeringen i Oslo. Med seg på laget har de også flertallet av fylkestinget i Rogaland, som i sitt budsjett legger opp til å realisere disse kuttene. Vi i Rødt fant rom i våre budsjetter. Da er det ikke godt nok at flertallspartiene skyver regjeringens kutt foran seg. De må feie for egen dør også. Politikk vil alltid handle om prioriteringer, og flertallet i fylkeskommunen viser med dette hvem som veier minst når alt kommer til alt.

For det er viktig å bevare hurtigbåtene. Det handler om å sikre folk muligheter til å bo utenfor byen og samtidig kunne jobbe og benytte seg av tilbudene byen har å by på. Det handler om muligheten for å utvikle næringsliv i hele regionen. Byøyene i Stavanger er også nydelige turistmål, som fylkestinget nå ønsker å kutte livlinja til. Dette kan vi ikke aksepter. Nå står kampen først i fylkestinget, som skal behandle rutekutten i juni. Vi i Rødt kommer til å ta kampen for at folk skal kunne bo over alt, ikke bare i urbane strøk.

Deretter er vi klare til å ta kampen videre inn på Stortinget. For 2021 er et valgår og det kan bety ny regjering og ny politikk. For oss er det viktig at en ny retning i samferdselspolitikken evner å sette behovene til hele folket, ikke bare de som bor i storbyene, i førersetet. Vi bygger ikke landet med å bygge ned distriktene. Derfor kommer vi til å foreslå endringer i finansieringsmodellen for å sikre at folk kan fortsette å leve på alle landets øyer og vite at båten går!