I Enebakkveien er det noen hus som må flyttes, kjent som «Hylla». I St. Hallvards Gate er det en tomt som står tom, kjent som «Brakkebygrenda».

Så, kanskje Hylla kan flyttes til Brakkebygrenda?

Det foreslår i hvert fall Harald Nissen. Han er avtroppende bystyrerepresentant, MDG-ringrev og Vålerenga-beboer, med bakgrunn fra Svartlamoen, en evig rivingstrua pønkebydel i Trondheim.

Les også: Gjermund trodde ikke det han så på møtet med Bane NOR. Carmen begynte å grine.

Gatekamp og riving

St. Hallvards Gate 27 har stått ubrukt i over 30 år, unntatt i to perioder hvor tomta blei okkupert av husløse.

Okkupasjonen endte med politistorming, gatekamp og riving i 2014. Siden har tomta stått tom. Den er eid privat, regulert til barnehagedrift og består i dag stort sett av kratt.

Hylla, derimot, er en liten rekke av gamle trehus i Enebakkveien, som Bane Nor har varslet at må fjernes for å gjøre plass for tog og framskritt.

Bane Nor har foreslått å flytte dem til Vålerengaparken, men det forslaget er skutt ned både på Vålerenga og i Rådhuset.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Autentisk miljø

Nå lister Nissen opp argumenter for Brakkeby-tomta:

– Den er ganske stor. Den ligger i Gamlebyen, to steinkast fra Hylla. Og du har mye av den samme strukturen, sier han.

– Du har jernbanen rett ved, småhus på den ene sida og et litt rotete område. Brakkebygrenda kan ta vare på bygningene, stråler Nissen.

– Hvem skal betale for tomta?

– Nei, det måtte være en diskusjon. Men det er jo småtterier for Bane Nor, sier han.

– Mye står på vilje her.

Les også: Her må historiske trehus vike for toget (Dagavisen+)

For liten tomt

– Det er et godt forslag, vi har allerede sett på tomta, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Dagsavisen.

– Men tomta er liten. Det er ikke plass, sier han.

Tomta har bare plass til halvparten av de åtte husene, hevder Skarpen.

– Så vi fortsetter å prøve å finne en annen løsning sammen med Oslo kommune, sier han.

– Er det aktuelt for dere å kjøpe en tomt for å plassere husene?

– Oppdraget vårt har vært å se på tomter vi allerede eier, sier Bane.

Les også: Vurderer å flytte verneverdige hus. Politiker: – Dette skal vi sørge for at ikke skjer