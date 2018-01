VIF tapte kampen de dominerte

Oslo

Den første treningskampen på La Manga endte med nederlag onsdsag kveld, scoringen kom på en relativt billig straffe tidlig i kampen. Dermed vant det sveitsiske laget Neuchatel Xamax fra nivå to i Sveits.

Stilte med to lag

For Vålerenga ble det igjen to nesten helt forskjellige lag i de to omgangene. Vrien var at Henrik Kjelsrud Johansen spilte midtstopper etter pause, men det var for å gi plass til prøvespilleren Peter Michael på topp. I motsetning til i forrige kamp (to mål og en målgivende mot Strømmen) kom han knapt til en eneste avslutning den ene omgangen han spilte i Spania.

Fitim Azemi spilte 1. omgangem, han var litt nærmere nå, men er fortsatt langt unna sitt gamle nivå. Det var Bård Finne som kom til de farligste avslutningene fra sin kantrolle.

Hva var mest oppløftende? Vålerenga løp mye tross harde treningsøkter to ganger om dagen. Amin Nouri bekreftet at han er et godt kjøp, han spilte venstreback i hele 1. omgang og høyreback i halve andre omgang da han erstattet Sam Adekugbe.

Dominerte stort

Vålerenga hadde en ballbesittelse på anslagsvis 70-30 og burde scoret før pause i noe så sjeldent som nesten vindstille forhold på La Manga. Etter hvilen hadde sveitserne et par farlige kontringer, men VIF-keeper Kristoffer Klaesson (spilte 2. omgang) leverte to gode redninger. Magnus Lekven hadde VIFs største sjanse da han burde sendt Simen Juklerøds fine pasning i mål midtveis i 2. omgang.

Simen Juklerød var forøvrig en av lagets mest initiatvrike karer. Det meste som ble skapt av VIF kom fra venstresiden, ved Chedira Ejuke før pause og en løpsvillig Simen Juklerød etterpå.

Jonatan Tollaas Nation og Markus Nakkim var stoppere før pause, Henrik Kjelsrud Johansen og Ivan Näsberg etterpå. VIFs største utfordring er midtspissen. I de fire omgangene til nå har Fitim Azemi og Peter Michael delt likt og det gjenstår å se om nigerianeren får kontrakt med klubben.

Vålerenga har trent hardt fysisk helt opp mot kampen og slik vil det forstette. Neste kamp er mot CSKA Moskva søndag ettermiddag.

KAMPFAKTA

Vålerenga - Neuchatel Xamax 0-1 (0-1)

Bane A, La Manga: Ca 100 tilskuere.

Mål: 0-1 Raphael Nuzzolo, straffespark (18).

VIF startet slik: Adam Larsen Kwarasey - Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Markus Nakkim, Sam Adekugbe - Samuel Kari Fridjonsson, Daniel Fredheim Holm, Abdi Ibrahim - Bård Finne, Fitim Azemi, Chidera Ejuke.

Etter pause kom disse inn: Kristoffer Klaesson, Christian Borchrevink, Henrik Kjelsrud Johansen, Ivan Näsberg - Felix Horn Myhre, Simen Juklerød, Peter Michael.