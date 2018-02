Oslo

Av Jørn H. Skjærpe

Markus Nakkim, Jonathan Tollås Nation og prøvespiller Saad Abubakar fikk nettsus for Vålerenga i tirsdagens treningskamp – alle etter corner. Helt på tampen fastsatte VIFs Magnus Grødem sluttresultatet til 4-0 med et godt plassert skudd i hjørnet.

De 244 tilskuerne i Vallhall fikk se den liberiske spissen Sam Johnson debutere for vertene. 24-åringen, som for anledningen spilte med nummer 24 på drakten og nummer 10 på shortsen, kom til et par sjanser før hvilen.

Scoring ble det ikke for den fotrappe nyervervelsen, men han fikk verdifull kamptrening.

Corner er mål

Vålerenga ledet 2-0 da Johnson ble byttet ut etter de første 45 minuttene. Markus Nakkim stanget vertene i føringen etter 18 minutters spill. Stopperen raget høyest i boksen på en corner fra venstre, og han fikk se ballen gå kontant i mål til 1-0 etter et flott hodestøt fra fire meters hold.

Kongsvinger maktet ikke å mobilisere etter baklengsmålet. Vålerenga holdt trykket oppe, og sju minutter før pause doblet hjemmelaget, også det etter corner. Etter litt klabb og babb plasserte Abubakar inn 2-0 på kontrollert vis.

VIF stilte nesten et helt nytt lag etter hvilen. Da kom spillere som Adam Larsen Kwarasey, Tollås Nation og Juklerød på banen.

Og det var åpenbart en god dødballdag for Ronny Deilas VIF-mannskap. Fire minutter etter pause stanget Jonathan Tollås Nation inn 3-0 etter en corner fra Simen Juklerød. Dermed var matchen punktert.

Grødem-scoring

Kongsvinger yppet seg ved et par anledninger i 1. omgang, men 1.-divisjonslaget fikk lite til etter at Vålerenga gikk opp i 2-0 og 3-0. Olav Øby kom imidlertid til et godt skudd fra distanse kvarteret før slutt, men Kwarasey i VIF-buret avverget KIL-redusering med en flott redning.

VIF tok foten litt av gassen mot slutten. Kongsvinger hadde mer ball, men uten å skape det helt store. I stedet fikk Grødem æren av å runde av med scoring helt på tampen. Dermed ble det firemålsseier for de blå- og hvitkledde.

Fredag er det klart for ny treningskamp for Vålerenga. Da tar Ronny Deila og co. imot Stabæk i Vallhall.