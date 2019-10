TV 2: Minst fem gutter siktet etter knivstikking på Veitvet

De fem siktede som TV 2 kjenner til, er alle mindreårige. I tillegg er minst én annen gutt siktet for medvirkning til drapsforsøk, uten at han foreløpig er fremstilt for varetektsfengsling.

En 15 år gammel gutt blir fredag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i saken, siktet for medvirkning til drapsforsøk. Fra tidligere sitter to andre gutter varetektsfengslet for medvirkning til det samme drapsforsøket som skjedde på kvelden søndag 6. oktober.

Les også: Ytterligere to personer pågrepet for drapsforsøk på Veitvet

En 16 år gammel gutt er siktet for selve drapsforsøket. Også han sitter varetektsfengslet.

– Det vil trolig bli bedt om lukkede dører i dagens fengslingsmøte, av hensyn til siktedes alder. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Knivangrepet skjedde utendørs, men mannen kom seg inn i en leilighet og fikk varslet politiet. 18-åringen var bevisstløs da han ble kjørt fra stedet.

Etter operasjonen på Ullevål sykehus mener legene at han er utenfor livsfare. I forrige uke var 18-åringen ikke i stand til å la seg avhøre.

Etterforskningen skal ha avdekket at fornærmede og de siktede kjenner hverandre fra før.