Tone Tellevik Dahl la seg så flat at hun kan sitte litt til

Torsdag var det høring i finanskomiteen. I rådhusets stolte Formansskapssal, et svært rom med et neeeesten like stort ovalt langbord rett over ordførerens kontor, var byråd Tone Tellevik Dahl kalt inn på teppet.

I prinsippet blir en byråd innkalt til høring fordi en komité trenger mer informasjon. I praksis er det gjerne fordi opposisjonen har behov for å si «Dette er veldig alvorlig, altså», til en byråd.

Så torsdag la opposisjonen ansiktene i alvorlige folder, nesten like alvorlige som de mange portrettene av alvorlige, gamle menn som henger overalt i det dystre rommet, og understreker følelsen av at ... hvis man er innkalt til Formannssalen, da skal man få kjeft.

Og byråd Tone Tellevik Dahl valgte den vanligste strategien når noen har varslet kjeft: Hun la seg flat.

Skikkelig superflat.

«Først vil jeg beklage at jeg var altfor kjapp.»

«Slik var det. Det er leit. Jeg er lei meg for det.»

«Dette har jeg beklaget på det sterkeste til byrådslederen og mine kolleger.»

«I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg burde gått inn i sakens innhold.»

«Jeg beklager det overfor arbeidstakeren.»

Saken dreier seg om en barnehageansatt som var innleid som vikar i Oslo kommune gjennom et bemanningsbyrå.

Når hun hadde jobbet lenge som vikar, krevde hun å få fast stilling, tilsvarende så mye hun hadde jobbet. Men det ville ikke Oslo kommune gå med på, og etter anbefaling fra kommuneadvokaten tok kommunen, på Tone Tellevik Dahls beslutning, saken gjennom to rettsrunder.

Dette har utløst raseri i fagforeningskretser. Og at byråden påsto i Klassekampen at hun ikke kjente til rettssakene, på tross av at hun hadde signert dokumenter om dem, vekket sinne både her og der.

Men det som kanskje er byrådens aller største problem er at hun ikke tok det opp med sjefen.

Mens Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet sloss (med begrenset hell) for hele og faste stillinger i Oslo kommune, gikk byråd Tellevik Dahl i retten mot en ansatts rett til nettopp fast stilling.

«Det har jeg beklaget, og den beklagelsen har byrådslederen akseptert», sa Tellevik Dahl i høringa.

Det må han jo nesten. Men byråden har altså fått byrådslederen til å rase mot administrativt ansatte i avisa, på feilaktig grunnlag. Det er vel ikke heeelt sikkert at Tone og Raymond er som Fantorangen og Eddie om dagen.

På den andre sida. Før høringa hadde både Høyre og Rødt varsla mistillit mot byråden. Etter torsdagens pannekakeflate opptreden er det nok mindre sannsynlig med mistillit fra opposisjonen.

Og etter valget er vel ingens jobber sikre uansett.