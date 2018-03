SV sperret bilgate på Tøyen

Oslo

Oslo SV ønsker å redusere biltrafikken på Tøyen til et absolutt minimum.

– Veldig mye av biltrafikken på Tøyen skal verken til eller fra Tøyen. Da er det meningsløst at den skaper trafikkfarlige situasjoner, skaper dårlig byluft og skjærer en av byens vakreste parkområder i to, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Menneskelig lenke

Lørdag sperret Oslo SV Kolstadgata på Tøyen med en menneskelig lenke. I spissen sto blant annet Holmås Eidsvoll, Oslo-ordfører Marianne Borgen og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

– Det gikk veldig fint. Vi er rekordmange på møtet til Oslo SV nå, og det var gøy å få samlet så mange i gata, sier Kaski om aksjonen.

Til sammen var det rundt 150 SV-ere som satte en stopper for trafikken.

– Fikk dere tillatelse til å stanse trafikken av politiet?

– Nei, men det gikk så raskt, vi tok hensyn og sperret ikke for bussen, svarer Kaski.

– Var det noen bilister som ble sinte?

– Nei. Vi timet det godt i forhold til lyskryss og sånt. Men det virket som mange var nysgjerrige.

Tre spor

SV opplyser at de jobber langs tre spor for å redusere trafikken. De ønsker:

Sammenhengende parkdrag fra Botanisk hage til Tøyenbadet.

Stenging av Kolstadgata.

Redusert trafikk forbi skolene, innføre hjertesoner.

– Biltrafikken i Oslo er nå på vei ned takket være effektive tiltak fra byrådets side. Det er ikke nødvendig at bilene tar opp så mye areal som tidligere. Særlig ikke i et tettbebygd område som Tøyen, sier Holmås Eidsvoll.



Hun peker på Frognerparken for å fremheve hvor urimelig det er at et av Oslos største parkområder deles i to av en trafikkert bilvei.

– Se for deg at deg at en av Oslos hovedtrafikkårer gikk tvers gjennom Vigelandsparken og parkeringsplass ved Monolitten. Det hadde antagelig gått raskere å komme seg fra Majorstua til Skøyen med bil, men jeg tror likevel ikke det er en løsning særlig mange ønsker, sier hun.