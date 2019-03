– Regjeringen bruker for lang tid. Stortinget har for lenge siden vedtatt at regjeringen skal komme med forslag å regulere hyblifisering, men vi venter fortsatt. Derfor måtte vi sammen med SV og Sp fremme forslag om å begrense mulighet for flere enn to husstander i lovforslaget som behandles nå, sier stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) til Dagsavisen.

– Vi har allerede fremmet forslag om at det kun kan bo to husstander i en leilighet uten samtykke fra styret – noe vi gjorde sammen med SV i forrige uke, sier hun.

Les også: SV: – Maks to hybler

Lovforslag

Torsdag 14. mars avga kommunalkomiteen innstilling til lovforslag om endringer i eierseksjonsloven. Dette er oppfølging av vedtak fra Stortinget fra ett år siden der et flertall ba regjeringen komme tilbake med lovforslag for å regulere korttidsutleie av boligseksjoner.

– I flere leilighetsprosjekter gis det nå mulighet til at store leiligheter kan omgjøres til leiligheter med utleiedel. Ap vil understreke alvoret i krav til brannsikkerhet, og at det må ivaretas i leiligheter med utleiedel. Når inngangen til utleiedelen er inne i selve leiligheten, er kravene til brannsikkerhet noe lavere enn dersom uteleienheten har egen inngang. At høyreregjeringen drar beina etter seg er vanskelig å forstå som noe annet enn at de ikke synes hyblifisering er viktig, sier hun videre.

Dagsavisen har tidligere skrevet om leiligheter som blir ombygget til flere mindre hybler, som igjen leies dyrt ut.

Dette vil Siri Gåsemyr Staalesen og Ap til livs.

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski sa blant annet dette til Dagsavisen i forrige uke:

– I fjor ba Stortinget regjeringen om å fremme en helhetlig plan for å hindre nettopp den type skadelig hyblifisering. SV hadde fremmet konkrete forslag som ville endret det, men i stedet mente flertallet at vi skal avvente regjeringen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skjerping

I tillegg til lovforslaget i eierseksjonsloven, vil Ap også ha en skjerping av loven om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

– Blant annet foreslår vi å utvide Husbankens mandat slik at Husbanken vil kunne stille garantier når beboere ønsker hjelp til å overta sin leiegård på kommunal forkjøpsrett, og at gårdeier ikke skal kunne kaste ut leietakere mens forkjøpsprosessen pågår, sier Staalesen.

– Arbeiderpartiet ønsker også å styrke leietakernes kjøpsrett i en annen lov, Eierseksjonsloven. Fram til 1. januar i fjor hadde leietakere kjøpsrett til leiligheten de bodde i hvis gårdeieren seksjonerte leiegården, dette ønsker vi å gjeninnføre. Vi ønsker også at tidsfristen for vedtak om å benytte kommunens forkjøpsrett økes fra fire måneder til mellom seks og åtte måneder, sier hun.

Les også: Betaler 8.000 i måneden for et kott (Dagsavisen+)