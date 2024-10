Da VIF-damene tok seriegull: - Full overtenning

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Hjemme mot Kolbotn var det aldri noen tvil. Karina Sævik åpnet festen etter 15 minutter, og da senket skuldrene seg. Olaug Tvedten doblet før pause, og scoret senere også 3–0.

– Det var full overtenning. Vi ville bare løpe fram og score med en gang, sier Olaug Tvedten til TV 2. Det var også mye energi i omløp da resten av troppen løp ut på banen med slalåmbriller og Champagne da sluttsignalet lød.

Fikk det som han ville

Nils Lexerød mønstret et toppet mannskap. Vålerenga-treneren har vært klar på at serien skulle sikres så tidlig som mulig. Han fikk det som han ville, og dermed er Vålerenga seriemestere for andre år på rad. Nå kan de reise til Bergen som ferske mestere, og kanskje motta en form for hyllest på Brann Stadion når de møter sølvvinnerne der.

Laget har ikke tapt i serien siden Lyn ble for sterke på Kringsjå en regnfull dag på våren. Stabilitet har vært nøkkelen for Vålerenga i år, i tillegg har de vunnet borte mot både Brann og Rosenborg. Da vinner man serien fortjent.

Den tredje scoringen er satt mot Kolbotn og da var mesterskapet i havn. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Kan bli toppscorer

Kampen åpnet med et Kolbotn som fikk nyte ball. Det ble det ikke mye av etter de første ti minuttene. Vålerenga scoret på sin første og tredje sjanse, ved henholdsvis Karina Sævik og Olaug Tvedten.

I andreomgang burde Sævik scoret igjen, men sleivsparket for åpent mål var høstværet verdig. I stedet scoret Tvedten sitt tolvte for sesongen få minutter senere. Dermed er Sævik og Tvedten likt i antall mål, og begge er to bak Brann-spiss Anna Aahjem.

Sævik og Bjelde fikk hvile

Etter timen spilt ble Thea Bjelde og Karina Sævik byttet ut. Inn kom Mawa Seay og Tomine Enger, to spillere som antakelig kan vente seg mer spilletid i seriespillet fremover. 16-åringen Enger kom fra Start og Kristiansand i sommer, og har allerede fem innhopp i Toppserien. Senere kom også Tilde Lindwall og en ny 16-åring i Nora Grebstad inn for Janni Thomsen og Sædis Heidarsdottir.

Alle disse er seriemestere for første gang i karrieren, i tillegg til Iselin Sandnes Olsen og Emma Stølen Godø, to spillere som har mange år bak seg i Toppserien, men for andre klubber.

Etter kveldens feiring rettes fokuset fremover. Det er lenge igjen av sesongen for Vålerenga som har både cupfinale og Champions League-spill på programmet.





---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, 24. runde:

Vålerenga – Kolbotn 3–0 (2–0)

Intility Arena: 624 tilskuere.

Mål: 1–0 Karina Sævik (16), 2–0 Olaug Tvedten (31), 3–0 Tvedten (63).

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Gult kort: Linn Vickius, Vålerenga, Emma Braut Brunes, Kolbotn.

Vålerenga (3-4-2-1): Tove Enblom – Sara Hørte, Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen – Janni Thomsen (Tilde Lindwall fra 68.), Linn Vickius, Thea Bjelde (Tomine Enger fra 62.), Sædís Heidarsdóttir (Nora Grebstad fra 68.) – Emma Stølen Godø, Olaug Tvedten (Elise Thorsnes fra 82.) – Karina Sævik (Mawa Sesay fra 62.).

Kolbotn (3-4-3): Selma Panengstuen – Mille Helland Flø (Susanne Haaland fra 90.), Emma Braut Brunes, Tuva Henriksen – Liliana Malloul (Anna Bure Pettersen fra 90.), Carina Alfredsen (Sigrid Gamst fra 84.), Eline Hegg, Thea Mikkelsen (Lea Ellingsen fra 67.) – Celine Larsen (Amalie Lia fra 84.), Marie Moen Preus, Johanne Fridlund.

---