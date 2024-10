50 år siden Skeids siste cupmesterskap i dag: - Da var det bare å legge opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): 20. oktober 1974 slo Skeid Viking 3–1 i cupfinalen på Ullevaal stadion. Skeid var en cupgrossist og innkasserte sin åttende kongepokal. Men denne søndagen med sludd, snø og regn var Viking den store favoritten. Viking var 70-tallets svar på Rosenborg.

– Viking var store favoritter, men vi var smartere enn dem og vant fortjent i gjørma på Ullevaal. Det nyttet ikke å spille langs bakken, så vi slo pasningene i knehøyde, sa Frank Olafsen da foreningen Skeid Aktiv feiret cupheltene i klubbhuset torsdag kveld.

Olafsens siste kamp

Der står også alle kongepokalene, de fleste av dem vunnet under trener Brede Borgens ledelse.

– Han var en unik trener, nærmest en farsskikkelse for oss, sier Olafsen, som var landslagsspiller i tre idretter: Fotball, ishockey og bandy.

I april i år rundet han 80 år.

Cupfinalen var den siste han spilte før han la opp som fotballspiller med 18 A-landskamper i beltet.

– Da var det jo bare å legge opp, sa han da som 30-åring. Men han fortsatte karrieren i ishockey.

Stein Thunberg og Bjørn Skjønsberg scoret målene i finalen. Sistnevnte var på plass i Skeid-huset.

– Jeg scoret alltid mot Viking av en eller annen merkelig grunn, sier Bjørn Skjønsberg, som utviklet et godt samspill med Stein Thunberg som avgjorde kampen.

Stein Thunberg sender Skeid i ledelsen på Ullevaal. Vikings Reidar Goa rekker ikke fram. (NTB Arkiv/NTB)

Glemte kapteinen

Oppspillet ble spesielt. Laget skulle spise frokost før finalen på Holmenkollen Park, men 15 cm nysnø gjorde at bussen ikke kom opp. Og da de dro fra Nordre Åsen glemte de å ta med seg kapteinen Tor Egil Johansen, for han var på toalettet.

– Ja, det var litt kaos, sier daværende oppmann, Trond Bjerke.

Dagens hovedtrener i klubben, Vilde Mollestad Rislaa, var også innom og hilste på gjengen.

Det nærmeste klubben har vært en tittel siden er semifinale i 2003, en historie som stoppet mot Rosenborg på Lerkendal.

Dagens Skeid-lag leder 2. divisjon og er i posisjon til opprykk til OBOS-ligaen, en runde før slutt. Det avgjøres kommende lørdag.

Etter suksessen i 1974 rykket Skeid paradoksalt nok ned året etter, sammen med Vålerenga.

Da sto Lillestrøm klare og hentet flere spillere fra begge klubber. Og en ny tidsalder med kjøp og salg av spillere begynte.

Georg Hammer, Kai Arild Lund, Bjørn Skjønsberg, Bjørn Nordby, Frank Olafsen, Trond Bjerke og Per Chr. Olsen moret seg med cupminner på Skeidhuset. (Reidar Sollie)

Uvirkelig

Per Chr. Olsen, som spilte midtstopper sammen med avdøde Jan Birkelund, kom fra 5. divisjon til Skeid samme år. Han skulle erstatte Frank Olafsen som ble flyttet opp på midtbanen. Et taktisk trekk av Brede Borgen. Det var spesielt å spilte landslagsstopperne.

– Jeg hadde ingen toppfotball-erfaring og skulle plutselig spille med landslagsspillere. Jeg skjønner det fortsatt ikke, sa han til stor latter i forsamlingen.

Georg Hammer var venstreback og spydde i pausen. Andre tok seg en røyk.

Dan Børge Akerø satt på benken for Skeid og kom aldri innpå i finalen.

Vikings keeper Erik Johannessen gripar ballen foran Skeids Bjørn Skjønsberg og Terje Nicolaysen. I bakgrunnen Frank Olafsen og Vikjing Olav Nilsen. (NTB historie/NTB)

– Det var et unikt samhold i gjengen. Vi var en stor familie sammen med supporterne på Torshov, sier keeper Bjørn Nordby, som måtte se at Per Egil Nygård fikk spille finalen.

– Ja, jeg hadde kanskje tatt den Viking-scoringen, sier han femti år etterpå …

Revyartistene Einar Rose og Leif Juster var blant Skeid-tilhengerne som var på Ullevaal stadion for 50 år siden i dag.....

---

FAKTA

NM-finalen 20. oktober 1974:

Skeid – Viking 3–1 (1–0)

Ullevaal stadion: 14.276 tilskuere. (17.000 billetter var solgt).

Dommer: Egil Bergstad.

Mål: 1–0 Bjørn Skjønsberg (40), 1–1 Hans Edgar Paulsen (50), 2–1 Stein Thunberg (72), 3–1 Stein Thunberg (89)

Skeid startlag: Per Egil Nygård – Harald Gjedtjernet, Jan Birkelund, Per Chr. Olsen, Georg Hammer – Trygve Bornø, Frank Olafsen, Tor Egil Johansen – Bjørn Skjønsberg, Stein Thunberg, Kai Arild Lund.

Det var Skeids åttende og siste NM-tittel. Bare Odd og Rosenborg (12) og Fredrikstad (11) har flere. Også Lyn har åtte.

---