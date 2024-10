Kunstgress-løft i Oslo: Disse klubbene får oppgraderte anlegg

DÆLENENGA (Dagsavisen): Byrådet har satt av over en halv milliard kroner til bygging og rehabilitering av byens kunstgressbaner de fire neste årene. Ledelsen i NFF Oslo (tidligere Oslo fotballkrets) møtte opp på Grünerløkka torsdag for å takke for at det tas et krafttak for byens fotballbaner.

– Oslo kommune er landets største eier av kunstgressbaner. Vi er oppe i 37 baner nå med alternativt innfyll, vi trenger baneeiere som har anledning til å prøve nye løsninger. Og dette er et veldig godt signal fra byrådet at de vil ta vare på de anleggene som allerede finnes, sier daglig leder i NFF Oslo, Tore Jarl Bråteng til Dagsavisen.

– Vi får nå en helt annen forutsigbarhet for klubbene som nå vet hva som kommer. Vi har om lag 15 prosent av all fotballaktivitet i landet, men vi har bare sju prosent banekapasitet, sier han.

– Nå har vi en veldig god dialog med bymiljøetaten med hensyn til alder på banene og prioritering. Det er forskjell på banene med hensyn til hvor fort de slites, ikke minst vinterdrift har mye å si, sier han.

Prioriterer barn og unge

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er glad hver gang han kan komme seg ut av møterommene og ut på en fotballbane. Mens vi er der, er barna fra Grünerløkka skole ute på feltet og drar til med langpasninger og friske scoringer.

Da byrådet la fram budsjettet for noen uker siden, var det veldig mye fokus på innstramminger og vanskelig prioriteringer.

Lae Solberg mener fotballen en av budsjettvinnerne. Og det er helt bevisst.

– Dette er veldig viktig for byrådet. Å gi fritidstilbud til barn og unge, å gi dem muligheten til å oppleve mestring og idrettsglede, det er det motsatte av utenforskap. Det holder barna våre unna uønskede miljøer. Vi må satse på idretten som en del av innsatsen vår for å gi barn og unge muligheten. Innen et ellers stramt budsjett har vi valgt å prioritere dette. Lykkes barna i denne byen, kan vi lykkes med det meste. Vi har stor befolkningsvekst og dette må vi ha fokus på i mange år fremover, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

– I den forrige planen lå det ikke inne en eneste krone til rehabilitering av kunstgressbaner, nå legger vi 509 millioner kroner der, sier han.

Svaret er anlegg

Styreleder i NFF Oslo, Jo Evensen, beretter om et møte med klubbene nylig.

– Vi ba om tilbakemelding om de tre viktigste tingene de ønsket. Svaret var anlegg, anlegg, anlegg, sier Evensen.

Han berømmer idrettsavdelingen i bymiljøeteaten for den kompetansen som er bygget opp. Hele Europa leter etter nye kunstgress-løsninger før gummugranulat blir helt forbudt. I dag er det bare toppfotballen som har unntak fra reglene.

Byråden for næring og kultur, Anita Leirvik North, må følge detaljene i den kommende utbyggingen.

– Alle vet at vi må fase ut gummigranulat, samtidig får vi erfaring med organisk innfyll som vi ser fungerer. Vår utfordring er klimaet med frost om vinteren som mange andre land ikke har i samme grad, sier hun.

Behov for undervarme

Det er også klimatiske forskjeller i Oslo mellom baner som ligger nede langs fjorden til de som er over 200 meter over havet.

Derfor skal Dælenenga og Holmlia også få undervarme i sine anlegg.

– Målet er at hver bydel skal ha sin bane med undervarme, men vi er ikke der ennå, sier Jo Evensen.

– Vi vil vurdere undervarme på flere baner. Vi må få mere idrett ut av anleggene vi har, sier Leirvik North.

Toppserien i fotball 2024: Lyn - Rosenborg BK (0-1) Kringsjå kunstgress har klimatiske utfordringer der den ligger ved porten til Nordmarka. (Lise Åserud/NPK)

Bislett og Lyn

De siste dagene har det vært fokus på toppfotballen og Lyns mangel på alternativer. De siste hjemmekampene skal spilles på Ekeberg fordi Bisletts gressmatte ikke fungerer.

Leirvik North kan ikke love noen umiddelbar løsning der.

– Utfordringen er å drive med sambruk, da klarer vi ikke alltid å finne løsninger som passer alle, sier hun.

. Jeg føler at det er en god dialog mellom idrettsseksjonen og klubbene. Det som er viktig nå at det er første gang vi har laget en plan for hele perioden over fire år. Dette gir idretten forutsigbarhet og det gjør det enklere for oss å planlegge gjennomføringen av dette, sier hun.

Byrådet setter av totalt 509 millioner kroner til arbeidet som nå påbegynnes. Det blir rehabilitering av 44 kunstgressbaner fram mot 2028, 8 baner i 2025, 13 baner i 2026, 14 baner i 2027 og 9 baner i 2028. Lista under gjelder de to første årene.

---

FAKTA

Kunstgressbaner som rehabiliteres de neste årene:

2025:

Dælenenga kunstgressbane (11-er) m/undervarme

Gressbanen kunstgressbane (11-er)

Holmlia kunstgressbane (11er) m/undervarme

Ullern kunstgressbane 1

Korsvoll 1 og 2 kunstgressbaner (11-er og 7-er)

Disen kunstgressbane (7-er)

Årvoll kunstgressbane (11-er)

Heming 2

Voldsløkka landhockeybane

Røa 1

Planlegging 2025 (gjennomføring i 2026)

Ekeberg kunstgressbane 2 (11-er)

Heming kunstgressbane 1 (11-er)

Rustad kunstgressbane (11-er)

Valle Hovin kunstgressbane 1 (11-er)

Voldsløkka kunstgressbane (11-er)

Hallager kunstgress 11-er

Haraløkka 1 (ring) 11-er

Haraløkka 2 (skog) 11-er

Prinsdal kunstgressbane 11-er

Tveita kunstgress 7-er

Røa kunstgress 2 11-er

Furuset kunstgressbane 11-er

I tillegg til disse rehabiliteringene er det satt av midler til bygging av en ny 5-er-bane på Voksentoppen og en 7-er på Kampen (som en del av friplassen).

Kilde: Bymiljøetaten i Oslo kommune

---