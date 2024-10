Alkoholservering på kamper i Oslo: Ja i Vålerenga, nei i KFUM Oslo

Endringen som er på trappene, er en del av Oslos nye alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 2024 til 2028. Den ble behandlet i byrådet torsdag og sendt videre til bystyret.

Høyre og Venstre har støtte fra Fremskrittspartiet for forslaget som nå ligger på bordet. Dermed vil de nye retningslinjene bli vedtatt.

I planen framgår det samtidig at det ikke blir full åpning for alkoholsalg.

«Byrådet vil tillate alkoholservering på avgrensede områder for voksne på enkelte idrettsarrangement», heter det i forslaget som de siste månedene har vært ute på høring.

Det har lenge vært et sterkt ønske fra supporterne til flere klubber at det skal åpnes for å drikke alkohol på favorittklubbens kamper. I 2013 ga Stavanger kommune grønt lys for skjenking på idrettsarrangementer og siden har flere andre kommuner fulgt etter.

– Veldig gledelig

I Oslo kommune befinner blant annet toppklubbene Vålerenga og KFUM Oslo seg. Førstnevnte bekrefter overfor NTB at de vil begynne å servere alkohol på klubbens hjemmekamper under neste års comeback i fotballens eliteserie.

– Det er veldig gledelig at vanlige folk kan ta seg en øl før kamp eller i pausen, så lenge serveringen foregår på en trygg og forsvarlig måte i et avgrenset område i tilknytning til stadion, samtidig som barn og unge skjermes, sier daglig leder i Vålerenga, Svein Graff.

VIF-toppen mener det har vært urettferdig at denne muligheten kun har vært forbeholdt VIP-gjester fram til nå.

– Vi er derfor glade for at byrådet åpner for skjenking på Østblokka. Dette kan også føre til at supportere drikker mindre før de reiser på stadion, fordi de kan kjøpe seg en øl før kamp eller i pausen. Det er gode erfaringer fra Stavanger og flere andre byer med denne praksisen, og skjenkingen skjer på et tydelig avgrenset område, og ikke mens kampen pågår, sier han.

Nei fra KFUM

Vålerenga Fotball spiller denne sesongen i 1. divisjon, men har allerede sikret opprykket til Eliteserien.

– Vi vil sammen med Øst (supporterpuben) på stadion drøfte hvordan vi praktisk tilrettelegger for ølsalg på stadion, sier Graff.

KFUM Oslo planlegger på sin side ikke alkoholservering på klubbens hjemmekamper.

– KFUM arena blir uten alkoholservering også i 2025, skriver daglig leder Thor-Erik Stenberg i en SMS til NTB.

I forslaget som nå sendes bystyrets organer i Oslo for vedtak fremgår det at det ikke er aktuelt å tillate for alkoholinntak på selve tribunene.

«Idretten selv har ikke meldt inn behov for at publikum kan drikke alkohol på tribunen. En slik løsning ivaretar fokuset på at publikum primært er der for å bivåne idrett, ikke for å konsumere alkohol. Det skaper også større ro under kamp, ved at tilskuere i større grad oppholder seg på plassen sin», skriver byrådet.

Videre skal det være minst 18 års aldersgrense i de aktuelle skjenkearealene, og det stilles krav om gode kontrollrutiner på hvordan barn og unge skjermes og samtidig sikres tilgang til arrangementene.

Delte meninger

I svarene som har kommet inn i høringsrunden retter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene kritikk mot forslaget. De mener det ikke er trygt av hensyn til barn og unge.

Bydelene Ullern og Grünerløkka påpeker på sin side at kommunen må utføre skjenkekontroll slik at hensynet til personer som ønsker å unngå eksponering for alkohol blir ivaretatt.

VIF Hockey, Klanen og Vålerenga Fotball Elite er blant dem som har gitt sin støtte til forslaget. I begrunnelsen heter det blant annet at de mener større adgang til alkoholservering vil bidra til «færre naboklager på støy og forsøpling, mindre alkoholkonsum på offentlig sted, økt kontroll og sikkerhet på arenaer, økte klubbmidler og økte inntekter for lokalt næringsliv».