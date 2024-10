Vålerenga slo Lyn og har matchball om serietittelen

Vålerenga er midt mellom to mesterliga-oppgjør, men må holde fokus på seriespillet også.

Lørdag kunne de i teorien blitt seriemester hvis Brann avga poeng mot Stabæk i Bergen, men det skjedde ikke. Vålerenga tok sin tolvte strake seier og har matchball om en uke mot Kolbotn.

Seier der gir seriegull. Også den kampen spilles på Intility.

Målscorer på benken

Lyn kom til Oslo øst med rosa drakter (sløyfe-aksjonen) og masse selvtillit etter 2–0 seieren over Rosenborg i Trondheim sist helg. Men tomålsscoreren derfra, Joshualyn Reeves, måtte starte på benken lørdag på grunn av en liten skade.

Vålerenga rullerer naturlig nok litt på laget i den mest hektiske perioden av sesongen. Midtveis i første omgang fikk de også Thea Bjelde skadet, ikke veldig alvorlig, men med ny mesterligakamp i London få dager unna, tok man ingen sjanser med henne.

Dermed måtte Stine Brekken ta resten av kampen. Men også hun ble skadet etter pause og måtte ut.

Lyn er det siste laget som har slått Vålerenga i serien (8. juni på Kringsjå), men denne regntunge ettermiddagen var de nesten sjanseløse.

Kaos etter corner

Før pause skapte de to målsjanser, først da det ble litt kaos i feltet etter en corner, men VIF-keeper Tove Enblom reddet på steken. På overtid fikk de en ny stor mulighet fra kort hold.

Da var Vålerenga mer effektive. Ledermålet kom etter corner, Lyn-keeper Kirvil Odden rakk ikke ut og ballen ramlet ned i beina på Michaela Kovacs som fikk kreditert scoringen. Da var det spilt en snau halvtime.

18 år gamle Ronja Foss Arnesen fikk sjansen fra start igjen og fire minutter før pause banket hun inn 2–0 etter en pasning fra venstre fra kaptein Janni Thomsen. Arnesen scoret også i forrige oppgjør mot Lyn.

Da ble dette plankekjøring for VIF.

VIF-spiss Karina Sævik fikk endelig uttelling mot Lyn-keeper Kirvil Odden. (Terje Bendiksby/NTB)

Viktig Sævik-scoring

Karina Sævik misbrukte store muligheter mot Juventus onsdag, nå fikk hun to nye sjanser der Lyn-keeper Kirvil Odden vant begge duellene. Først da Sævik kom i helt fri posisjon, men klarte ikke å vri skuddet ut på sidene.

Så ble hun felt av Lyn-back Emilie Closs, Sævik tok straffesparket selv, men satte ballen i stolpen.

Da gliste Lyn-keeperen bredt. Men det skulle snu.

Da tror vi det var viktig for Karina Sævik at ballen endelig satt i nota da hun headet inn et overlegg ned i hjørnet få minutter etterpå. Hun trenger å se at avslutningene hennes sitter. Dette var hennes ellevte scoring for sesongen.

Lyn i vakuum

Øsregnet gjorde banen enda glattere, Lyns Naina Inauen hadde et godt langskudd som strøk over.

Tre minutter for slutt burde Solveig Slemmen redusert for Lyn, men det gode forsøket gikk utenfor. På den andre siden hadde innbytter Emma Stølen Godø to gode muligheter, men keeper Odden var nede og reddet begge. Også Godø trenger uttelling snart.

Lyn blir stående med sine 28 poeng, kan i beste fall havne på 5. plass, men kan hjelpe Vålerenga til seriegull når de møter Brann på Kringsjå lørdag om en uke. Da trenger ikke VIF en gang vinne sin kamp dagen etter.

Neste kamp for Vålerenga er som sagt Arsenal på Emirates i London kommende onsdag. Der møter laget et stort publikum og laget trenger scoringer.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, lørdag:

Vålerenga – Lyn 3–0 (2–0)

Intility Arena: 361 tilskuere.

Mål: 1–0 Michaele Kovacs (29), 2–0 Ronja Foss Arnesen (41), 3–0 Karina Sævik (53).

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Asker.

Øvrige resultater lørdag: Arna-Bjørnar – Røa 0-0, Brann – Stabæk 3-0, Kolbotn – Åsane 0-2, Rosenborg – LSK Kvinner 1–2.

---