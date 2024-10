VALLE (Dagsavisen): – Det er høyere tempo enn det vi er vant til å konkurrere på i en lang periode nå. Vi merker at de flytter seg fort og har korte avstander, innleder VIF-trener Geir Bakke overfor Dagsavisen.

Både VIF og FFK hadde sine muligheter i ordinær tid, men semifinalebilletten måtte avgjøres med ekstraomganger.

– De får oss inn i det sporet de ønsker innimellom, men vi klarer også å komme oss ut av det sporet og får det på våre premisser. Det er vi glade for at vi klarer. Vi er litt for dårlige i innleggsfasen og klarer ikke å få nok trafikk i boks med god nok kvalitet, sier Bakke.

Vålerenga-trener Geir Bakke ledet laget til ekstraomganger mot FFK. Så ble det stopp. (Beate Oma Dahle/NTB)

Da VIF ikke var effektive nok i nøkkelsituasjonene, scoret Fredrikstad og Morten Bjørlo på et frispark i den første ekstraomgangen. Keeper Magnus Sjøeng fikk hånda på skuddet, men klarte ikke dytte ballen ut av målet.

– Vanskelig for meg

– I dag er et frispark som skiller oss. Det er bittert og selvfølgelig surt, men det er et veldig godt frispark. Og det er hardt også. Det er såpass mye kraft at det blir vanskelig for meg, sier Sjøeng til Dagsavisen.

Midtstopper Aaron Kiil Olsen måtte ut med skade før ekstraomgangene. 23-åringen poengterer at VIF ikke bør være for skuffet over at de ikke tok seg videre til semifinalen.

– Det er surt. Jeg føler ikke vi ble «robba». Det er en kamp som kunne gått begge veier, men de var hvassest i de avgjørende situasjonene. Jeg synes vi står godt imot. Det er et godt lag – et av Norges beste, sier forsvarsspilleren, som tror skadesmellen skal gå fint ettersom landslagspause venter den kommende uka.

– Må bli bedre til neste år

Henrik Bjørdal bar kapteinsbindet for Vålerenga da Christian Borchgrevink sonet karantene i kvarten.

– Man drømte om en finale i cupen, så det er en kjedelig følelse, sier Bjørdal.

Vålerengas Aaron Kiil Olsen og Henrik Bjørdal etter tapet for Fredrikstad. (Beate Oma Dahle/NTB)

Etter å ha testet seg mot god eliteseriemotstand, legger han ikke skjul på at laget må utvikle seg – til tross for at det var en jevnspilt og tett match hele veien.

– Det er et vanskelig lag å møte og vanskelig å skape sjanser på. Det er en sjansefattig kamp og jeg synes vi står imot godt ganske lenge. Det er en jevn kamp hele veien, men vi må bli bedre til neste år.

Opprykket er allerede i boks for VIF. Nå får spillerne en pause med landslagsopphold og to uker uten kamp, før VIF tar imot Egersund 21. oktober.

– Vi må bare jobbe på og sørge for at vi blir litt bedre på alt. Vi skal ha en liten “break”, og så må vi sette oss noen skikkelige mål for resten av sesongen. Både hvordan vi skal være konkurransedyktige overfor hverandre i treningshverdagen og vi må ha en ambisjon om å gjøre alt vi kan for å vinne de kampene som er igjen av serien, sier Vålerenga-trener Bakke.

