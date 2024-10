Kjelsås ga fra seg nok en tomålssledelse på hjemmebane

Kjelsås var lenge med i opprykskampen, men etter en tung høstsesong med tap for blant annet Grorud, VIF 2, Eidsvold Turn og altfor mange uavgjort ble det opprykkshåpet begravd for godt da Tromsdalen ble for sterke i forrige hjemmekamp på Grefsen stadion. Dermed har Kjelsås rast nedover på tabellen, før de søndag fikk besøk av Alta på Oslos tak.

De ti første minuttene skjedde det ikke veldig mye, før Kjelsås scoret kampens første mål. Det kom etter et flott angrep der Ayub Mahammed ble spilt opp inne i 16-meteren og la den på tvers til Jens Bonde Aslaksrud som skled ballen i mål, men Kjelsås-spissen ble avvinket for offside og dermed fortsatt 0-0.

Det skulle det ikke være lenge, da Kjelsås tok ledelsen bare minuttet senere. Igjen etter oppbyggingen på kanten, før Mahammed spilte den inn til Sebastian Remme Berge like utenfor Altas 16-meter. Han kontrollerte ballen og la den ut til Leo Bech Hermansen, som tok et touch og satte den ned i det venstre hjørnet med et strålende langskudd fra 18-20 meters hold.

Aslaksrud doblet Kjelsås’ ledelse

Etter scoringen var det stort sett bare Kjelsås, som doblet ledelsen et par minutter før halvtimen. Igjen var det godt forarbeid på kanten, denne gang av Filip Oprea. Venstrebacken, som har signert for Tromsø fra neste sesong av, la et nydelig innlegg på pannebrasken til Aslaksrud som stusset innlegget ut i motsatt hjørne for tidligere Skeid-keeper Mats Trige som forlot Kjelsås’ opprykksrival etter et meget kort utlån.

De ti siste minuttene var litt mer jevnspilte, men med et Kjelsås-lag som hadde ganske god kontroll. Ut av ingenting fikk Alta straffe et par-tre minutter før pausen, etter et godt veggspill mellom gjestenes Felix Jacobsen og Christian Reginiussen, før førstnevnte gikk overende i duell med Max Bjurström. Nok til å blåse straffe mente dommer Robert Eggen, og dermed fikk Reginiussen sjansen fra straffemerket.

Gjestenes toppscorer var iskald da han satte den høyt og oppe i vinkelen, og reduserte til 2-1 med det som var hans 16. ligamål for sesongen. Med det tangerte han Kristian Eriksen på 2. plassen i toppscorerkampen, men begge to er likevel hele ni mål bak suverene Preben Asp i Grorud.

Kjelsås med kontroll

Flere mål ble det ikke, og omgangen ebbet ut med 2-1 etter 45 minutter der Alta startet best, men Kjelsås spiste seg inn i det og tok fullstendig over etter det første målet. Vertene hadde god kontroll på oppgjøret, men slapp altså Alta inn helt på tampen av den første omgangen.

Vertene var langt nærmere 3-1 enn det Alta var på å utligne det første kvarteret etter pause, da Bech Hermansen hadde et godt skuddforsøk og Ahmad Abbas bredsidet et forsøk over. Altas Gabriel Olsen fikk en mulighet til å lobbe inn utligningen, men satte den langt over etter at Jonas Brauti havnet på halvdistanse etter en ball inn i bakrom som ble halvfarlig klarert av Kjelsås-forsvaret.

Alta banket et volleyforsøk langt over, men det var lite som skjedde da vi gikk inn i det siste kvarteret. Da fikk Abbas muligheten til å øke til 3-1 etter et nytt flott forarbeid fra Oprea, men satte ballen over fra like utenfor straffemerket. Alta hadde noen frispark og innlegg, men uten at det plaget Kjelsås nevneverdig.

Ga vekk ny seier

Ti minutter før slutt kom utligningen for Alta, og den kom som i første omgang ut av ingenting på en sjelden Alta-mulighet. Alta spilte ballen inn i midten fra bak i banen, der den ble chippet inn i bakrom. Sigurd Martinussen tapte sin duell med Felix Jacobsen som lot ballen sprette en gang, før han banket den ned i hjørnet bak en sjanseløs Brauti.

Tre minutter før slutt var Brauti langt fra sjanseløs, da han reddet en stupheading fra målscorer Reginiussen fra nokså skrå vinkel. På overtiden var det Kjelsås som presset på for en avgjørelse, og fem minutter på overtid banket innbytter Moutaz Ali Alzubi ballen i tverrligger fra like utenfor 16-meteren. Nærmere kom ingen av lagene, og dermed endte det med 2-2 på Grefsen stadion.

Ettersom Ull/Kisa slo Stjørdals-Blink 2-1 på Jessheim, klatret Kjelsås en plass på tabellen med poenget mot Alta. Med dagens poengdeling er også den matematiske sjansen for å få andreplass, som gir kvalifisering, ute. Kjelsås’ neste kamp nå er borte mot Gjøvik-Lyn 19. oktober klokken 13.00.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 24

Kjelsås – Alta 2-2 (2-1)

Grefsen stadion

Mål: 1-0 Leo Bech Hermansen (17.), 2-0 Jens Bonde Aslaksrud (28.), 2-1 Christian Reginiussen (42.), 2-2 Felix Jacobsen (81.)

Dommer: Robert Eggen (Trønder-Lyn Idrettslag)

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti – Max Bjurström, Sigurd Martinussen, Philip Halvorsen, Filip Oprea – Ayub Mahammad (Moutaz Ali Alzubi fra 76.), Sebastian Remme Berge (Henning Tønsberg Andresen fra 72.), Eivind Willumsen, Leo Bech Hermansen – Jens Bonde Aslaksrud, Ahmad Abbas (Henning Vassdal fra 88.)

