Vålerenga-børsen: Reddet av målsniken

MAGNUS SJØENG – 4: Når akkurat ikke bort med foten på Kongsvingers før scoring i første omgang, og får heller ikke gjort stort på 2-1-målet. Får deretter ikke altfor mye å gjøre, da KILs sjanser og skuddforsøk stort sett går over mål.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: En av VIFs beste før pause. Slår en rekke gode innlegg og har viktige involveringer bakover. Mindre synlig i andre omgang. Pådrar seg gult kort etter et kakk i leggen på en KIL-spiller.

AARON KIIL OLSEN – 4: Bør kanskje trekke litt lenger ut til høyre når KILs Eric Taylor kommer på løp og senere setter inn 1–0 for vertene. Taper også hodeduellen før 2-1-målet.

SEBASTIAN JARL – 5: Som vanlig god i duellspillet og med ballen i beina, med unntak av et par feilpasninger. Nær scoring på to dødballer, og kunne blitt matchvinner i siste tilleggsminutt.

SIMEN JUKLERØD – 5: Gjør et par slurvefeil i første omgang før han får nok en assist når han holder ballen i spill ved dødlinja og finner Brajanac i feltet. Venstrebackens ellevte målgivende pasning for sesongen. “Hockeyassist” på 2–2.

HENRIK BJØRDAL – 4: Ikke like markant slik vi er vant til å se ham. Mer synlig i andre omgang, men mye lugger for dagens VIF-kaptein.

FIDEL BRICE AMBINA – 3: Har stort sett spilt kun gode matcher denne sesongen, men må ta på seg store deler av skylden for Kongsvingers mål. er ikke fullstendig orientert når han mottar ballen feilvendt på midten og blir brutt. Deretter kontrer KIL inn ledermålet. Er nonchalant til tider, og pådrar seg også gult kort. Har også et Stygt balltap tidlig i andre omgang.

CARL LANGE – 4: Viser tendenser i kombinasjonsspillet, men får det ikke helt til. Blir også mange støttepasninger. Involvert før 2-2-scoringen. Ut etter 81 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 5: Er involvert i mye av det Vålerenga skaper før pause. Slår blant annet et veldig godt innlegg til Brajanac som er nær å sende VIF i ledelsen før baklengsmålet. Tredje sist på utligningen, men er ikke like skarp som han har vært tidligere denne høsten. Får også gult kort i andre omgang, før han har målgivende pasning på Brajanac’ andre scoring.

MUAMER BRAJANAC – 7: To nye, klassiske målsnik-scoringer, men trenger noen forsøk før det løsner. Kommer seg til matchens første sjanse etter åtte minutter, og får en ny, god mulighet på hodet etter at VIF havner under. Så dukker han opp i feltet og lirker inn utligningen for VIF. Utligner for andre gang i matchen med 18 minutter igjen av fulltid. Ny goalgetter-scoring. Ut etter 88 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 4: Får ikke helt satt preg på matchen før pause til tross for at viljen og initiativet er der. Har et fint raid midtveis i andre omgang når han blir revet ned og pådrar seg en skade. Tas deretter av banen. Ut etter 69 minutter.

Filip Thorvaldsen, Elias Hagen og Mees Rijks spilte for lite til å bli vurdert.