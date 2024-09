– Et godt fotballag verdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det ene poenget kan vise seg å bli helt avgjørende til slutt. Det holder Skeid på toppen av tabellen med ett poeng og ett plussmål på Tromsdalen, som de møter neste helg.

Men det blir uten Sulayman Bojang, mannen som ble utvist like før pause. Han var både lettet og skuffet etter kampen. - Det er en kamp vi egentlig skal vinne, men når det blir som det blir er det bra at gutta har det i seg. De kjemper hardt sammen og fortjente dette poenget. Det er frustrerende å ikke få delta mot Tromsdalen, men jeg er sikker på at gutta gjør jobben og tar de poengene vi skal ha, sier han til Dagsavisen.

Straffe og utvisning

Den store dramatikken i førsteomgang kom sent. Bare ett minutt før pause kom Strindheim igjennom etter slurv i Skeid-forsvaret. Et rikosjett havnet på blindsida av Sully Bojang som tok tak i Jonas Horten som gikk overende. Manøveren tvang frem den strengeste straffen i en fotballkamp. Altså både straffe og rødt.

– Det skjer utrolig kjapt, og jeg gir dommer en sjanse til å blåse. Jeg syns det likevel er billig, men jeg kan forstå avgjørelsen, sier Bojang.

Heldigvis for Skeid kom skuddet i Rekdal-høyde, bare litt nærmere midten, der Marcus Andersen hadde kastet seg. - Jeg fikk det ikke med meg, for jeg var i garderoben da. Men det er stort av Marcus å redde den, sier Bojang.

Sulayman Bojang gir en high-five til keeper Marcus Andersen etter kampen (Håvard Sollie)

– Stolt av mentaliteten

Etter en middelmådig førsteomgang, der Strindheim skapte de klart største sjansene, var Skeid lettere heldig som hadde med seg nullen til pause. Men i andreomgang hevet de seg betraktelig, til tross for undertallet. Strindheim skapte knapt noe som helst, mens Skeid var nærmest, på langskudd og dødballer sent i kampen.

Skeid-trener Vilde Rislaa ble stolt av det gutta hennes leverte i andreomgang, i det som ble et vrient scenario.

Torje Naustdal og Skeid tidlig i kampen (Håvard Sollie)

– Faktisk synes jeg det vi gjør i andreomgang er veldig bra. Strindheim så verre ut etter vi ble redusert til ti mann. Den jobben gutta legger ned i dag står det respekt av, og det er et godt fotballag verdig. Vi skapte sjanser og slipper dem ikke til noe. At det ender 0-0 er som det er, med den kamputviklingen må vi være fornøyd med det, sier Rislaa til Dagsavisen, som ikke har så mye mer å tilføye annet enn at det ene poenget de sikret i dag kan bli dét avgjørende poenget til slutt.

Tromsdalen-Skeid har kampstart 15:00 neste lørdag. Der er det fint å ha et poeng å gå på.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 2, runde 22 lørdag

Skeid - Strindheim 0-0 (0-0)

Nordre Åsen kunstgressbane, 362 tilskuere

Dommer: Magnus Tjelle, Norild IL

Mål:

Gule kort: Thor Lange, Skeid.

Røde kort: Sulayman Bojang, Skeid.

Skeid:

Marcus Andersen - Ousmane Diallo, Hyder Altai, Per-Magnus Steiring, Thor Lange - Filip Stensland (Gustav Severinsen fra 88), Hassan Yusuf, Bendik Rise (Ulrich Ness fra 88.) - Sulayman Bojang, Jesper Fiksdal (Emil Tjøstheim fra 65.), Torje Naustdal (Luca Høyland fra 88.)

