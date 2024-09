Vålerenga-børsen: Tilbake med et smell

MAGNUS SJØENG – 7: En av hans beste kamper denne sesongen. Har en meget sterk dobbeltredning ved halvspilt første omgang. Tar først skuddet med foten, før han akkurat når fram på ballen før Aalesund-spiss Claudio Braga. Gjør også en ny, fenomenal redning på tampen av omgangen, men ser ut til at ballen er inne og at AaFK er snytt for scoring. Til Sjøeng og VIFs fordel ble nullen holdt til pause. Får hansken på gjestenes redusering, men klarer ikke hindre baklengsmålet.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 3: Tredje siste VIF-spiller på 2-0-målet. Pådrar seg gult kort like før pause, og faller veldig i prestasjoner etter hvert. Fryktelig støttepasning som inviterer Aalesund tilbake i matchen. Ut etter 72 minutter.

AARON KIIL OLSEN – 4: Har sammen med Jarl etablert et veldig solid stopperpar. Har et par viktige inngripener – spesielt i andre omgang. Men så stopper det opp litt i likhet med resten av laget. Slurver litt i det bakre leddet sammen med resten av backfireren.

SEBASTIAN JARL – 4: Litt opp og ned. Har tre-fire balltap i første omgang, men rydder opp hver gang selv og vinner igjen kula. Tar også plass i midtforsvaret og avverger noen AaFK-angrep, men blir til tider parkert og satt ordentlig på prøve.

SIMEN JUKLERØD – 5: Ikke like markant offensivt slik vi er vant til å se, men er nest siste Vålerenga-spiller på Rijks’ andre nettkjenning når innlegget går via en AaFK-forsvarer.

HENRIK BJØRDAL – 6: Sikker som banken på straffesparket. Veldig mye involvert i angrepsspillet, men har også et par feilpasninger som følge av misforståelser. Hever seg litt mot slutten av matchen.

FIDEL BRICE AMBINA – 6: God kamp av den bunnsolide kameruneren. Finner åpninger, spiller gjennom ledd og setter i gang angrepene for VIF. Har også noen litt unødvendige feilpasninger, men runder av kvelden med målgivende pasning til Petter Strand som setter inn 4–1 på overtid.

ELIAS HAGEN – 4: Starter som indreløper, og løser det fint til å begynne med. Finner linkene med angrepstrioen og resten av midtbanen. Blir mindre og mindre synlig utover i matchen. Ut etter 72 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 4: Nær å få assist til Rijks både én og to ganger før pause. Slår gode, lave innlegg og viser igjen fram toppfarten sin på kanten. Får et par muligheter selv også fra skrått hold, men velger å slå inn i stedet. Ut etter 72 minutter.

MEES RIJKS – 7: Tilbake i startelleveren for første gang siden 20. juli, og for en måte å gripe sjansen på. Får matchens første sjanse etter fem minutter. Blir akkurat stoppet i tide av AaFK-stopper Vinko Međimorec, før han skaffer straffe for VIF like etterpå. Herlige kombinasjoner med Riisnæs før han blir felt i 16-meteren. Så setter han også inn 2–0 noen minutter etter straffesparket. Kommer seg til flere sjanser utover i matchen, og er blant annet alene med keeper. Så løsner det igjen med et drøyt kvarter igjen å spille. Tomålsscorer og VIFs beste – men burde ha scoret enda flere. Ut etter 87 minutter.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Lekker gjennombruddspasning som setter opp Rijks før straffesparket. Også involvert i 2-0-målet når skuddet hans reddes og plukkes opp av Rijks. Ikke like sentral i andre omgang.

Vegar Eggen Hedenstad, Carl Lange, Petter Strand, Filip Thorvaldsen og Ola Kamara spilte for lite til å bli vurdert.

