Hyller 21-åringen: – Blir glad i fotballhjertet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EKEBERG (Dagsavisen): Den unge midtbanespilleren har fått mye tillit i de siste tre kampene dor Kåffa. Både mot Viking og Brann startet Sandal som høyreving.

I mandagens 1-1-match mot medaljejagende Molde, som hadde scoret ti mål på de to siste kampene, fikk han tillit sentralt på midtbanen da kaptein Robin Rasch satt på benken med et vondt lår.

Den rutinerte forsvarsspilleren Haitam Aleesami var heller ikke tilgjengelig og måtte stå over kampen etter to gule kort i Bergen forrige uke. Adama Diomande var ikke med i troppen.

– Jeg mangler mange profiler på laget mitt i dag med tanke på hva som kan være et toppet lag. Da må nestemann være klar, som jeg elsker med Kåffa. Det føler jeg vi traff på igjen, sier KFUM-trener Johannes «Johs» Moesgaard til Dagsavisen.

Les flere Kåffa-saker her!

Banens beste

Sandal ble blant annet kåret til banens beste av den lokale juryen på Ekeberg.

– Det er fortjent. Folk er i ferd med å bli kjent med Sverre. Han har utviklet seg, jobber hardt hele tiden og har en fantastisk fysikk når du ser at han tør å slippe seg løs med ballen, sier Moesgaard.

– Da koser jeg meg veldig og blir glad i fotballhjertet mitt. Han er en ung gutt i tillegg, og det er viktig for oss her oppe, for vi har ikke så mange av dem, fortsetter Moesgaard.

KFUM Oslo-trener Johannes "Johs" Moesgaard dirigerer laget mot Molde. (Cornelius Poppe/NTB)

Sandal poengterer at han ikke er den eneste som kunne fått “BB”-utmerkelsen mandag, men er samtidig fornøyd med egen innsats.

– Det var hyggelig at jeg fikk den. Deilig å kunne bidra for laget, men det var mange andre som også kunne ha fått den, sier Sandal til Dagsavisen.

Hauketo-gutten har fått flere sjanser fra start i Eliteserien denne sesongen. Matchen mot Molde var hans åttende kamp fra start.

– Laget er avhengig av at folk kommer inn og gjør en jobb når de som vanligvis spiller ikke kan gjøre det. Jeg har fått mange muligheter tidligere av «Johs» og har kanskje ikke vært helt klar. Jeg er glad for at jeg klarer å ta bedre vare på muligheten i dag, sier 21-åringen.

Sverre Sandal har spilt flere kamper som høyrekant, men trives best sentralt på midtbanen. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

– Kan nå landslaget

Amin Nouri, som satte inn Kåffas eneste scoring mot Molde, er ikke overrasket av at Sandal markerte seg mot serietreerne.

– Vi som ser han på trening hver dag vet hvor god han er. Jeg føler han har vist det i de andre kampene, men i dag var han veldig god. Han sa han skulle ta ekstra ansvar i dag, og det føler jeg han absolutt gjorde, sier KFUM-backen til Dagsavisen.

Også vikarierende kaptein Johannes Nunez var storfornøyd med Sandals opptreden.

– Sverre trenger av og til litt tid på å komme i gang i den sekser-rollen. Jeg sa til ham i dag at han ikke kunne bruke noe ekstra tid og at han måtte være på fra start, og det viste han. Da er han en av de bedre. Han er veldig god med ballen, en super ballvinner og har den rette innstillingen, sier Nunez til Dagsavisen.

– Han kan nå landslaget og en topp fem-liga. Det er opp til ham selv. Han er veldig lærevillig, så jeg har i hvert fall troen på det, fortsetter Kåffa-angriperen.

Den uavgjorte kampen gjør at KFUM Oslo har bikket 30 poeng i Eliteserien med sju kamper igjen å spille. Laget har ikke tapt for verken Molde, Bodø/Glimt eller Rosenborg i sin debutsesong på øverste nivå.

Kåffa ligger på sjuendeplass og møter nedrykkstruede Odd på bortebane førstkommende søndag. Kampstart er 17:00.

Les også: Kåffa-børsen (+)