Kjelsås og Skeids nye kunstgressbaner: To forskjellige løsninger

I forrige uke ble den nye kunstgressbanen på Grefsen stadion offisielt åpnet, selv om den har vært i bruk en stund. Innfyllet er gummigranulat, selv om det stoffet blir forbudt om noen år.

I Muselunden ved Sinsenkrysset har Skeid gått en ny elleverbane. Der er det lagt bjørk som innfyll som en del av et forsøksprosjekt med Oslo kommune og Norges Fotballforbund.

Fikk dispensasjon

Begge prosjektene er utført og finansiert av Oslo kommune ved bymiljøetaten. Derfor var både byrådsleder Eirik Lae Solberg og byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, på plass på Grefsen stadion ved åpningen.

– Vi har en klar holdning om at vi vil unngå bruk av gummigranulat. Men i dette tilfellet ga vi dispensasjon fordi det var et ønske om en likebehandling med andre toppklubber, sier Anita Leirvik North til Dagsavisen.

Kunstgresset på Grefsen stadion var helt nedslitt, noe ikke minst Eliteserielagene som spilte cup der i fjor, påpekte. Molde-trener Erling Moe mente banen var helsefarlig.

Forbud fra 2031

EU-kommisjonen vedtok i september i fjor et forbud mot mikroplast med en overgangsperiode på åtte år. Det innebærer at det blir forbudt å omsette gummigranulat fra 15. oktober 2031. Oslo kommune vedtok i 2020 at bruken av gummigranulat skal kuttes med opp mot 50 prosent.

For Norges Fotballforbund er forbudet en stor utfordring, og over hele Europa prøves og feiles det nå med nye løsninger.

For nye kunstgressbaner så kreves det også at disse må ha en fysisk barriere på minst 20 cm rundt banen, slik at granulat ikke skal forsvinne ut.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg åpnet den nye kunstgressbanen på Grefsen stadion nylig. (Vidar Ruud)

Forsøk med bjørk

I Muselunden har Skeid nå fått ferdigstilt sin nye bane som har innfyll av bjørk, og de første brukerne har vært fornøyd. Men denne banen brukes bare til breddefotball.

– Vi leter etter organisk innfyll som fungerer og vi har flere spennende prosjekter på gang, sier North.

Hun venter spent å tilbakemeldingene fra Skeid.

De er så langt positive.

– Vi har lagt bjørk, såkalt GOE på fagspråket. De første tilbakemeldingene er gode, melder daglig leder i Skeid, Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

– Vi har ikke de aller beste erfaringene med bioinnfyll, men alternativene er jo begrenset. Det sto mellom olivenstein, kork eller bjørk i Muselunden, og da har vi valgt å teste ut sistnevnte. Vi vet jo at de to første ikke fungerer, så å gjøre mer av det har ingen hensikt. Da er det langt bedre å prøve ut nye typer, og det vi har fått i Muselunden er siste utgave av bjørkefyllet, som har løst noen av barnesykdommene til de tidligere utgavene, utdyper han til klubbens hjemmeside.

Skeid har hatt en ellevill historie med tidligere legging av kunstgresset på sin hovedbane, men denne gangen roser han måten bymiljøetaten har drevet og gjennomført prosjektet på.

Vanskeligere klima

Banen er myk og innfyllet gir nok friksjon i følge de spillerne som har testen den ut.

Leirvik North peker på at Norge har andre utfordringer enn mange baner i Europa på grunn av klimaet.

– Vi sliter med å finne løsningene for såkalte kombinasjonsbaner, der det spilles fotball om sommeren og legges is om vinteren. Ready er et slikt eksempel, sier hun.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg tok det offisielle avsparket på Grefsen stadion.

Da han skulle si sine velvalgte ord til publikum, fungerte ikke høyttalersystemet.

– Men det jeg skulle si var at Kjelsås gjør en fantastisk jobb med barn og unge både sommer og vinter, og nå har de en bane som fungerer, men vi tar miljøutfordringen på alvor, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

