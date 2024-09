VIF-rekruttene tapte også den første kampen etter nedrykket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et nokså ungt VIF-lag har slitt stort gjennom store deler av denne sesongen. Med 6-0-tap i forrige runde borte mot Stjørdals-Blink ble nedrykket klart, og med gjestende Strømmen midt på tabellen var det ikke mye som sto på spill da lagene møttes på Intility søndag.

VIF-rekruttene var forsterket med Jacob Storevik i mål, i tillegg til Aleksander Hammer Kjelsen som stopper og Stian Sjøvold Thorstensen på midten, mens Strømmen kom med den utlånte Vålerenga-keeperen Magnus Stær-Jensen i mål.

Ikke voldsomt mye skjedde den første halvtimen, men det var faktisk VIF-rekruttene som hadde det meste av ballen og som skapte det lille som var av sjanser. Et par skuddforsøk og noen spenstige raid av Onyebuchi Obasi var beholdningen, uten at noen av lagene klarte å score.

Baklengs på corner

Akkurat idet vi passerte halvtimen endret det seg, da Strømmen fikk kampens første scoring. Gjestene tvang frem en corner, som ble svingt inn i midten der Cameron Crestani fikk gå opp nokså uhindret og hadde med det få problemer med å stange Strømmen opp i ledelsen.

Vålerenga-rekruttene fortsatte egentlig i samme spor etter baklengsmålet, og spilte egentlig ikke så verst. Det ble imidlertid mye nesten, og et par skuddforsøk fra distanse, som gjorde at vertene ikke fant veien til nettmaskene det siste kvarteret. Dermed var det Strømmen som gikk i garderoben med ledelsen.

Fem minutter ut i den andre omgangen vartet VIF-rekruttene opp med nok et godt angrep, da Charles Såheim kom på overlap fra Haniel Samson som spilte Såheim igjennom på kanten. Der alle forventet et angrep prøvde Såheim seg fra skrå vinkel, men VIF-utleide Stær-Jensen slo den ut til corner.

Strømmen punkterte kampen

Nære timen var spilt da Strømmen fikk en stor mulighet til å doble ledelsen, da Cristani skjøt fra ti meters hold i en VIF-spiller. Målscoreren ønsket seg straffe for hands, men ballen datt i stedet til lagkamerat Anders Nord. Han fikk fyrt avgårde et skudd som Storevik slo ut til corner, som ble headet over.

Fem minutter senere fikk Strømmen imidlertid lønn for strevet, da gjestene slo en lang ball fra egen banehalvdel. Den ble headet på tvers til Mathias Sundberg, som fra tre-fire meters hold hadde en meget enkel jobb med å bredside inn Strømmens andre scoring for kampen.

Kampen døde litt etter den andre scoringen, da Strømmen var godt fornøyd og VIF-rekruttene ikke gode nok til å bryte gjennom. Dermed skjedde det ikke stort mer på Intility, og kampen ebbet ut med VIF-rekruttenes 20. tap for sesongen. Neste kamp nå er borte mot Alta, søndag 29. september kl. 15.00.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 22

Vålerenga 2 – Strømmen 0-2 (0-1)

Intility Arena

Mål: 0-1 Cameron Crestanti (30.), 0-2 Mathias Sundberg (65.)

Gule kort: Jakob Granli, Obasi Onyebuchi, Vålerenga 2.

Dommer: Mats Thorsø Hansen (Charlottenlund Sportsklubb)

Vålerenga 2 (4-4-2): Jacob Storevik – Maxwell Kerdoe (Freddy Naustvik fra 60.), Aleksander Hammer Kjelsen (Mateo Fisher fra 46.), Jakob Granli, Charles Såheim – Haniel Samson, Emin Pajic, Stian Sjøvold Thorstensen (Mostafa Najafzadeh fra 60.), Gabriel Opsahl (Henrik Mo fra 77.) – Taha Usman (Nikola Udovicic fra 81.), Onyebuchi Obasi.

---