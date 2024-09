3. divisjon: Nordstrand holder stand, Oppsal tuktet Frigg

Fem serierunder gjenstår, det er femten poeng å spille om, og det er spenning i både topp og bunn. Slik endte denne runden som var ferdigspilt tirsdag kveld.

Avdeling 3

ÅSSIDEN – GAMLE OSLO 3–2 (1-1): Gamle Oslo kom best i gang da bare fem minutter var spilt da Fender Sowe ga laget ledelsen i kampen som ble spilt fredag kveld på Åssiden stadion. Et praktfullt skrudd innlegg fra venstre fra Ivar Furu møtte Sowe med hodet og stanget lag i ledelsen. Hjemmelaget utlignet fem minutter før pause på en god kontring. Henrik Bredeli sendte Oslo-laget i ledelsen for andre gang 20 minutter før slutt. Scoringen kom fra kort hold etter en corner fra motsatt side. men så sprakk det da Åssiden utlignet igjen bare minuttet etterpå etter en keeperretur før Åssidens Eivind Johnsen satte inn vinnermålet fire minutter etter utligningen. Scoringen kom på en heading etter et frispark fra langt hold. Det ble en intens avslutning der Åssidens kaptein Tobias Karlsen fikk sitt andre gule kort og måtte forlate arenaen sju minutter før slutt. Det ble gult kort begge veier, også til Gamle Oslos laglederbenk. Hele laget ble sendt opp i feltet på den siste corneren, men ingen fikk presset ballen i mål. Med tapet blir Gamle Oslo hektet av i opprykkskampen ettersom det nå er ni poeng opp til lederlaget Nordstrand.

OPPSAL – FRIGG 2–1 (1-1): Etter seks strake tap og åtte kamper uten seier var det uhyre lite som skulle tilsi at Oppsal skulle komme seirende ut av dette oppgjøret lørdag. Men undrenes tid er ikke forbi. Ulrik Ferrer ga selvfølgelig Frigg ledelsen etter 12 minutter da Oppsal ble brutt i oppspillsfasen. Da så dette ut som en transportetappe for de helrøde. Men Oppsals Kebba Lamin utlignet for de helblå ti minutter senere da han fikk ren nedfallsfrukt i beina etter et høyt frispark inn i feltet. Oppsal fortsatte å produsere sjanser, blant andre hadde Amez Mustafa en stor sjanse da han ble spilt igjennom, men skuddet strøk på utsiden av stanga. Men rett etter pause kom ledermålet. Mats Brændvang gikk på et langt løp, fikk ballen tidsnok, dro seg fri inne i feltet og banket ballen inn i bortre hjørne. Resten av omgangen jaget Frigg utligning og seier, men Oppsal-forsvaret og keeper Sebastian Lihaug holdet unna. Ulrik Ferrer kom alene med keeperen, men fikk ikke stokket beina. For Frigg var det et kritisk tap for opprykkskampen ettersom de nå er ti poeng bak Nordstrand. Motsatt for Oppsal som fikk en kanskje avgjørende avstand til nedrykksplassene.

NORDSTRAND – ULLERN 4–0 (3-0): Mens de andre Oslorivalene snubler, holder Nordstrand stø kurs. Thomas Helgheim (7 min), Miran Kuci (18) og Runar Frøshaug Johnsen (27) avgjorde denne kampen før halvtimen var spilt. Så var det den spennende spilleren Abdul-Basit Agouda som satte den siste å overtid. Les om hans retur til fotballen og detaljene fra kampen i Dagsavisens referat her. Det hører også med til historien her at Ullern byttet to spillere etter 20 sekunder av hensyn til 2. lagets kamp i 4. divisjon. Det er lovlig, men omstridt. Nå blir dette en opprykkskamp mellom Nordstrand og Asker. Bare to poeng skiller og lagene møtes i nest siste serierunde (20. oktober) på Askers hjemmebane. Det kan bli en ren finale om opprykk.

SARPSBORG 2. lag – SKEID 2. lag 2–1 (1-0): Skeid ligger kritisk til på nedrykksplass og har mobilisert i det siste for å redde plassen, men her ble det et tilbakeslag i Sarpsborg mandag kveld. Hjemmelaget scoret to ganger før Skeids rekrutter reduserte ti minutter før slutt ved innbytter Ali Salam Qzaibri. Han avsluttet et fint angrep der Sarpsborg-spillerne ropte på offside. Skeid jaget utligning, de mente de også skulle hatt et straffespark da Emil Tjøstheim ble felt, men dommer var uenig. Daniel Størseth Lunde hadde en sterk heading på overtid, men Sarp-keeper Leander Øy hadde en enorm redning. Dermed har laget hele åtte poeng opp til sikker plass der til gjengjeld tre lag ligger. Laget møter to av disse samt fortapte Mjøndalens 2. lag. Men disse kampene må vinnes.

KFUM OSLO 2- lag – MJØNDALENS 2. lag 4–0 (0-0): Da er det bare å gratulere Kåffas Martin Gavey med ekte hat trick pluss, det vil si fire strake scoringer i løpet av en omgang. Vi vet ikke om den betegnelsen er funnet opp. Men slik ble det på KFUM Arena tirsdag kveld da denne serierunden ble avsluttet. Scoringene kom på rekke og rad i det 48, 51, 60 (straffe) og 88. minutt. Den andre scoringen må han dele med Shahamattulah Malekze som først satte skuddet i stolpen der Gavey satte returen. De to første og den siste kom etter flotte enkeltprestasjoner. Resultatet betyr i praksis at KFUMs 2. lag berger plassen, mens Mjøndalens 2. lag med dette tapet må spille i 4. divisjon neste år.

Øvrige resultater: Bærum – Flint 3-1, Asker – Åskollen 5–2.

Tabellen: Nordstrand 52, Asker 50, Gamle Oslo 43, Frigg 42, Bærum 42, Sarpsborg 2. lag 31, Ullern 29, KFUM Oslo 2. lag 26, Oppsal 23, Flint 23, Åssiden 23, Skeid 2. lag 15, Åskollen 12, Mjøndalen 2. lag 5.

Avdeling 5

FU/VO – LOKOMOTIV OSLO 0–2 (0-1): Lørdagens oppgjør på Funnefoss gress endte i en trygg borteseier etter ett mål i hver omgang. Erlend Knutsen Storseth headet ballen i mål etter kaos i feltet etter et langt innkast fra høyre. Da var det spilt en snau halvtime og ledelsen til pause burde vært større. Flere mål ble det ikke før Ulrik Bjerke headet inn de helsvartes andre scoring ti minutter før slutt. Laget fikk et frispark tre meter utenfor hjørnet av 16-meteren. Overlegget møtte Bjerke med et kontant hodestøt. Dermed er Lokomotivet oppe på en 5. plass på tabellen og de er bare to poeng bak 3.-plassen som bør være et naturlig mål.

READY – KRISTIANSUND 2. lag 1–0 (1-0): Ready vant, men var lite fornøyd med uttellingen etter at Mathias Ebbesens tidlige mål ble det eneste på Gressbanen kunstgress mandag kveld. Han stanget ballen i mål etter et flott angrep. Hvorfor han var så misfornøyd etter kampen og hvordan kampen artet seg, kan du lese i Dagsavisens referat her. Seieren betyr at laget holder 3.-plassen og det er den de må forsvare i de fem siste kampene.

Øvrige resultater: Skedsmo – Bjørkelangen 3-1, Hødd 2. lag – Lørenskog 0-3, Spjelkavik – Gjelleråsen 7-0, Skjetten – Molde 2. lag 4-0, Aalsund 2- lag – Træff 0–2.

Tabellen: Træff 52, Lørenskog 48, Ready 40, Bjørkelangen 39, Lokomotiv Oslo 39, Skjetten 36, Aalesund 2. lag 29, Spjelkavik 28, Molde 2. lag 22, Skedsmo 19, Kristiansund 2. lag 19, Gjelleråsen 18, Fu/Vo 14, Hødd 2. lag 9.

