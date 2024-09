Tilbake etter kneskaden: – Var ikke sikkert at jeg skulle stå her nå

VALLE (Dagsavisen): Midtbanespilleren kom inn med et kvarter igjen å spille mot Åsane og satte inn 5-0-målet på overtid.

– Det er alltid gøy å score, alle liker jo det. Jeg har ikke mange minutter samlet de siste fire månedene, så det er godt å få alle minuttene jeg kan få nå, sier Hagen til Dagsavisen.

Det er en liten måned siden Veitvet-gutten var tilbake i aksjon for VIFs rekruttlag etter kneskaden han pådro seg i mai. Etter funn av skader på det indre leddbåndet ble Hagen operert.

Han ble byttet både mot Lyn, Sandnes Ulf og nå Åsane. Han er tilbake igjen – helt uten smerter.

Elias Hagen gratuleres av lagkameratene etter sin scoring mot Åsane. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Kunne tatt lenger tid

– Det kjennes helt fint ut. Jeg har ikke noen problemer med kneet, men det er klart det er merkbart når man ikke har fått spille på tre og en halv måned, og så har de andre spilt og utviklet seg. Jeg kjenner det jo, men nå begynner det å sette seg litt mer.

Han minner om at det kunne ha tatt lenger tid å være der han er nå.

– Det går ganske greit, og med tanke på forutsetningene og forhåpningene så går det veldig bra. Det var ikke sikkert at jeg skulle stå her nå og spille engang. Sånn sett får si oss veldig fornøyde med det.

– Man legger alltid på litegrann fordi man tenker verste scenario i tilfelle det skulle skje noe komplikasjoner. Gitt at det skulle gå bra, så skulle det nok ikke ta resten av sesongen, men det har fortsatt gått ganske fort, fortsetter Hagen.

Elias Hagen i prat med Dagsavisen etter 5-0-matchen mot Åsane mandag. (Pål Karstensen)

Det var noe overraskende at han var i VIF 2s startoppstilling i midten av august – tre måneder etter inngrepet i kneet.

– Jeg har bare jobbet jevnt og trutt hver dag med fysioer her. Hjemme har jeg gjort øvelser, og så må man bare ta små og små steg og ta med seg fremgang som at man klarer å rette ut foten. Sånne små ting. Etter hvert så står man på banen og gjør fotballøvelser, og plutselig er man med resten av laget igjen.

Håper på flere minutter

– Hvordan har det vært å følge Vålerenga fra sidelinja?

– Når vi vinner er det mer beroligende for min del. Da stresser jeg ikke så mye, for det gjør man jo gjerne når man ikke kan bidra selv. Samtidig har man lyst til å være med når man ser at de vinner 5-1, 8-0 ... man ser jo at det er gøy.

– Det har gått fint med laget, så da har det vært litt lettere.

På midtbanen har Fidel Brice Ambina gjort sakene sine meget bra i Hagens skadefravær. Kameruneren har stort sett spilt alt i Hagens foretrukne rolle som anker.

– Jeg spilte sammen med ham før jeg ble skadet, men jeg synes alle som har spilt både på midten og andre steder har gjort det bra. Hvis ikke hadde vi ikke prestert som vi har gjort, sier Hagen.

Fidel Brice Ambina har spilt seg til fast plass i Vålerengas midtbanetrio. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

– Hvordan skal du spille deg inn i elleveren igjen?

– Det er jo et godt spørsmål. Jeg vet at jeg har et høyt nivå inne, men jeg trenger selvfølgelig å spille litt før jeg kommer meg opp på det nivået. Så det blir sikkert en balansegang der med å gi meg litt av det jeg trenger samtidig som det ikke skal gå utover resten av gruppa.

– Og så kommer det mange kamper nå. Det kommer til å gå slag i slag. Jeg håper og antar at jeg kommer til å få spille litt i løpet av denne perioden.

Den neste matchen i VIFs kamprekke er på bortebane mot serietoer Bryne. Etter det venter fire kamper før ny landslagspause i oktober. Toppkampen på Jæren spilles 16:00 lørdag.

