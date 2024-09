VIF-rekruttene rykket ned med glans etter nok et stortap på bortebane

VIF-rekruttene har stilt med ganske unge lag i de siste kampene, og når A-laget spiller hjemme samme dag, så var det ikke spesielt overraskende at det var et veldig ungt Vålerenga 2 som tok turen til Stjørdal for bortemøtet med Stjørdals-Blink mandag kveld. En kamp som offisielt også beseglet VIF-rekruttenes skjebne, da det nå bare er fem kamper igjen og 18 poeng opp til Alta på sikker plass.

De fleste av spillerne var med på tapet for Junkeren sist, og har spilt store deler av sesongen, og på M.U.S. Stadion Sandskogan var det som ventet vertene som tok kommandoen tidlig og som styrte det som var av banespill mens VIF-rekruttene stort sett lå fra 30 meter og inn i et forsøk på å forsvare seg.

I starten av kampen fungerte det ganske bra for det unge VIF-laget, som hadde gode avstander mellom lagdelene og var flinke til å skyve fra side til side. Det gjorde at Stjørdals-Blink slet med å komme til de helt åpenbare sjansene i åpent spill, med unntak av et par gode enkeltmannsprestasjoner.

VIF nære sjokkledelse

Som da Blinks Robin Hermanstad kom seg fri på venstrekanten og la inn til tidligere Skeid-spiller Fredrik Vinje. Han fikk en stor mulighet på hel volley etter omlag ti minutters spill, men midtbanespilleren dro volleyskuddet ganske langt utenfor.

Fem minutter senere plukket VIF-keeper Ulrik Strøm frem en dobbeltredning da Blink fikk corner, men den første halvtimen holdt Strøm og VIF-rekruttene stand. Like over halvtimen fikk vertene en ny god mulighet, da Strøm ga retur på et innlegg, men Blinks Jonas Selnæs klarte ikke å snike ballen inn ved stolpen.

Fem-seks minutter før pause var det svært nære på at VIF-rekruttene gikk opp i ledelsen, da gjestene broderte seg gjennom Stjørdals-Blink og spilte opp Obasi Onyebuchi i bakrom. Han kom seg til dødlinja og fikk lagt ballen gjennom Blink-feltet, men dessverre for VIF-rekruttene var det ingen i kongeblått som fikk slengt ut en fot og sendt gjestene i ledelsen.

Blink-ledelse på overtid

På overtid kom imidlertid kampens største sjanse, da Jonas Selnæs skjøt i stolpen etter et godt Blink-angrep. Returen ble slått ut til corner, og den stanget Jørgen Havisg i mål. Det var også det siste som skjedde i omgangen, der VIF-rekruttene til slutt måtte kapitulere med siste spark på ballen.

VIF 2-trener Øystein Sanden la opp en god kampplan til bortemøtet mot Blink, og fikk se sine elever levere en bortimot prikkfri defensiv prestasjon før pause. Vålerengas ungutter lå godt i ramma og forsvarte seg heroisk, slik at Blink-laget ikke kom til så store muligheter de første 45 minuttene. Til tross for et stort press, kom altså ikke det første målet før to minutter på overtid. Veldig surt for VIF 2.

Blink gikk knallhardt ut etter pause, og kom til flere skuddmuligheter i løpet av de fem første minuttene. Vertene hadde blant annet et skudd i stolpen, og en heading Strøm reddet, men VIFs unge rekrutter ble satt under kraftig press allerede fra første minutt av den andre omgangen.

Kjapp Selnæs-dobbel for Blink

Det presset klarte ikke VIF-rekruttene å stå imot, og seks minutter etter pause doblet Stjørdals-Blink ledelsen. Oppskriften fra vertene var den samme som på 1-0-scoringen, da tidligere Skeid-spiller Fredrik Vinje la inn til Jørgen Havig, som headet ballen ned i hjørnet. Utagbart for VIF-keeper Strøm.

Like over timen kom Blinks tredje scoring for kvelden, og det kom etter et strålende angrep fra vertene som spilte ut VIF2 med hurtig kombinasjonsspill. Ballen endte opp hos Jonas Selnæs, som chippet ballen i mål etter et meget bra angrep.

Samme mann la på til 4-0 fem-seks minutter senere, da Selnæs prikket et frispark i krysset fra like utenfor 16-meteren. Et glimrende frispark, helt oppe i bøylen. Ulrik Strøm hadde to helt enorme redninger til med 20 minutter igjen, og uten VIF-keeperen kunne det blitt enda styggere enn det ble, da unggutten leverte flere praktredninger i løpet av kampen.

Kvarteret før slutt presset Blink inn nok et mål etter en offensiv dødball. Til slutt endte det med en kanonade av skudd, som endte opp med et skudd fra kaptein Jørgen Havig, som ble styrt inn av midtstopper Adrian Solberg.

Minuttet før slutt var halvdusinet fullt, da innbytter Jonas André Strand kom seg ned til dødlinja etter kombinasjonsspill på kanten. Strand hadde all tid i verden og plukket ut Robin Hermanstad som kom på kryssløp fra motsatt kant og kunne enkelt spassere ballen i mål til 6-0.

Dermed ble det et nytt stygt tap for VIF-rekruttene, til tross for at laget holdt stand de første 45 minuttene. Etter at nedrykket mandag ble offisielt bekreftet, er neste kamp for VIF-rekruttene nå mot Strømmen hjemme på Intility kommende søndag.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 21

Stjørdals-Blink – Vålerenga 2 6-0 (1-0)

M.U.S Stadion Sandskogan

Mål: 1-0 Jørgen Havig (45.), 2-0 Jørgen Havig (51.), 3-0 Jonas Selnæs (61.), 4-0 Jonas Selnæs (67.), 5-0 Adrian Solberg (74.), 6-0 Robin Hermanstad (90.)

Dommer: Daniel Refsnes (Sportsklubben Herd)

Vålerenga 2: Ulrik Strøm – Fredrik Naustvik, Jakob Granli, Mateo Fisher, Maxwell Kerdoe (Nikola Udovicic fra 55.) – Haniel Samson (Henrik Mo fra 81.), Emin Pajic, Wahib Fadil (Mostafa Najafzadeh fra 70.), Charles Såheim – Obasi Onyebuchi (Gabriel Opsahl fra 55.), Taha Usman.

---