Diallo sikret ny seier for Skeid i småamper bortekamp mot Strømmen

STRØMMEN STADION (Dagsavisen): Til tross for at de ikke spilte forrige uke grunnet spillere på landslagsoppdrag, var det likevel Skeid som var den store vinneren ettersom både Tromsdalen og Kjelsås avga poeng. Lørdag startet Skeid og Tromsdalen helt likt, men Skeid har en kamp mindre spilt, før Vilde Rislaas menn tok turen til Strømmen stadion før Kjelsås tok imot Ull/Kisa og Tromsdalen møtte Follo.

På Strømmen stadion var det gjestende Skeid som tok kommandoen fra start, og kom seg til et par tidlige skuddmuligheter, blant annet fra Bendik Riise. Skeid hadde også en halvsjanse på corner med Hayder Altai, mens Strømen også hadde sine spede forsøk. Men første halvtimen skjedde det ganske lite.

Drøye ti minutter før pause tok Skeid ledelsen, ganske ut av ingenting. Gjestene tok et tidlig frispark, som tok Strømmen-forsvaret på senga og sendte Ousmane Diallo alene med keeper Magnus Stær-Jensen. Den utlånte VIF-keeperen kom langt ut, og mens Strømmen-spillerne ropte på offside, vippet Diallo enkelt ballen over Strømmen-keeperen og i mål.

Les flere saker om Skeid her

Skeids Ousmane Diallo jubler for scoring sammen med Bendik Riise borte mot Strømmen (Pål Karstensen)

asd

Strømmen fikk en skuddmulighet som gikk like utenfor helt på tampen av omgangen, men det var en relativt begivenhetsløs første omgang der Skeid hadde god kontroll. Det ble ikke skapt all verden, men så lenge du får et mål spiller heller ikke det så stor rolle for et Skeid-lag som er i førersetet om opprykket. Da er det bare poengene som gjelder, så en profesjonell gjennomføring før pause.

Strømmen fikk også den første sjansen etter pause, men keeper Marcus Andersen kom raskt ut og fikk skjært av vinkelen slik at det bare endte med en god redning og en resultatløs Strømmen-corner som gikk over alt og alle og ut til utspark for Skeid.

Det første kvarteret etter pause hevet Strømmen seg, og selv om Skeid fortsatt hadde ledelsen da vi passerte timen, var det et stadig sterkere Strømmen-press. Andersen måtte plukke fram en ny redning like rundt timen, og selv om det ikke var gigantiske muligheter, skapte vertene større problemer etter hvilen.

Les også: Kjelsås: – Med tap hadde det vært kjørt. Skeid: – Slike kamper skal vinnes (+)

Strømmen fikk en skuddmulighet like før pause i kampen mot Skeid (Pål Karstensen)

Skeid holdt unna og vant

Med omlag 25 minutter igjen kom det enda mer å gjøre for Skeid-keeper Andersen, som måtte ut i full strekk for å hindre et skudd fra Strømmens Julius Kristengård. Skuddet var såpass hardt at Andersen måtte ha litt tilsyn etter enhåndsredningen som forhindret utligningsmålet.

Jonas Brusgaard var neste mann til å prøve seg for Strømmen, men hans skudd gikk i krysstanga og utenfor kvarteret før slutt. Fem minutter senere fikk vertene en gedigen mulighet, da Kristengård kom igjennom på en kontring fra et høyt Skeid-kast, men igjen fikk Skeid avverget med nød og neppe.

Skeid fikk en kontringsmulighet helt på tampen, der Kalabatama gikk forbi keeper og gikk i bakken, men dommer blåste spillet videre. Det ble mer og mer ampert også mot slutten, men til tross for Strømmens press etter hvilen klarte Skeid å holde unna og tok en viktig trepoenger i opprykksstriden.

Les også: Har spilt for Kjelsås, Skeid, Vålerenga og Lyn: – Trente med VIF med Lyn-skjerfet i bagen (+)

Skeid-trener Vilde Rislaa så laget sitt levere en profesjonelt gjennomført bortekamp mot Strømmen (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

PostNordligaen avd. 2 – runde 21

Strømmen – Skeid 0-1 (0-1)

Strømmen stadion, 284 tilskuere

Mål: 0-1 Ousmane Diallo Toure (36.)

Gule kort: Jonas Brusgaard, Matias Aadnøy, Strømmen. Kabamba Kalabatama, Skeid.

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad (Ekholt BK)

Skeid (4-3-3): Marcus Andersen – Thor Lange, Per-Magnus Steiring, Hayder Altai, Luca Høyland – Torje Naustdal, Hassan Yusuf, Filip Stensland (Ulrich Ness fra 82.) – Bendik Riise (Christopher Kjensteberg fra 82.), Jesper Fiksdal (Kabamba Tumba Kalabatama fra 57.), Ousmane Diallo Toure (Sulayman Bojang fra 57.).

---

---