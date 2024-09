Sørlie fra back til målkonge: – Blir fort oppfatta som en «cocky faen»

Ti mål på ti kamper i 2021. 30 mål på 22 kamper i 2022. 29 på 23 i 2023. Og så langt 23 mål på 22 kamper i 2024. Siden overgangen til Gamle Oslo har Severin Sørlie virkelig tatt Oslo-fotballen med storm, med totalt 92 mål på 77 kamper i 3. og 4. divisjon, samt cup.

Han er enkel å legge merke til på banen. Håret sitter som et skudd og er alltid gredd, tatoveringer på armen og et kroppsspråk som er enkelt å kjenne igjen.

– Jeg har veldig mye selvinnsikt, selv om det ikke alltid virker sånn på banen. Jeg blir fort oppfattet som en «cocky faen» med spillestilen min, men utenfor banen er jeg en halvydmyk kar som i hvert fall har én fot plantet godt på jorda. Men du må ha den attityden og selvtilliten som offensiv fotballspiller, sier han lattermildt.

Men at det skulle gå så bra hadde nok ikke Sørlie engang trodd selv, i hvert fall ikke da han spilte venstreback (!) i Strømsgodset som ung.

– Det er jo litt gøy. Jeg var ikke målfarlig før, og var egentlig ganske stresset da jeg kom foran mål. Onkelen min ba meg om å ikke tenke så mye da jeg kom alene med keeper, og neste kamp scoret jeg tre mål. Etter det har jeg sluttet å tenke, sier han og ler før han fortsetter:

– Du ser på målene jeg scorer. Det er goalgettermål. Alene med keeper og setter den i hjørnet. Det er svært sjeldent jeg setter et langskudd i krysset, legger Sørlie til.

Spilte med profiler i Godset

Han startet karrieren i Huringen og er opprinnelig fra Filtvet.

– Jeg spilte med Iver Fossum i Huringen. Han er en av bestekompisene mine fra barndommen, før vi begge tok steget over til Strømsgodset i ung alder.

I Godset spilte han også med flere profiler som Martin Ødegaard, Bersant Celina, Kristoffer Hoven og nevnte Fossum.

– Martin var én meter høy, men driblet hele tiden. Jeg husker godt han ble kåret til turneringens beste i en G16-turnering med Godset i 2012, da han var 13 år. Han var det helt rått å spille med, forteller Sørlie.

– Og for din egen del?

– Mine år i Godset var gode. Vi var en bra gjeng, som utviklet oss godt der gjennom årene.. Jeg spilte 2., 3. og 4. divisjon og hospiterte en del med A-laget, men fikk aldri en offisiell A-kamp. Det irriterer meg fortsatt, men jeg var ikke god nok, og det har jeg forsonet meg med. Dog er det uansett kjipt. Jeg håpte jo veldig på å få Strømsgodset i cupen i år. Det hadde vært kult å matche seg mot gamleklubben, og vist seg litt frem, sier han og fortsetter:

– Det hadde ikke vært ufortjent om jeg fikk den kampen for Godset, men det var mange gode. Jeg spilte både back og kant som ung, men jeg var mest back. Styrkene mine var løpskapasiteten og villigheten til å bli med offensivt, og noen år senere ble jeg flyttet opp som kant, og har spilt det siden.Jeg liker meg på venstre, for da er man avhengig av å være god med begge ben, og man kan gå både utover og innover, uansett om det er på innlegg eller avslutning, sier Sørlie.

Severin Sørlie har blitt et kjent navn også i Oslofotballen de siste årene, men det var ikke alltid storscoreren var like brennhet foran mål som han er nå (Even Lübeck)

Valgte college

Siden det verken ble A-lagskontrakt eller A-lagsdebut med Godset, valgte Sørlie å dra på college etter endt videregående skole. Han spilte både for Gardner Webb og Syracuse i USA.

– Jeg ville satse videre, men kjente jeg trengte en endring. Jeg sa fra til Godset våren 2015 at jeg hadde bestemt meg for å gi meg der. Jeg hadde muligheten til å være med videre, men jeg ville ikke. For å ta et nytt steg måtte jeg bort, og da synes jeg college var en fantastisk mulighet, sier 28-åringen.

Målet hans var å ta ytterligere steg som fotballspiller i USA, selv om noen følte han hadde trappet ned som følge av at han reiste «over dammen».

– Jeg spilte med veldig mange gode spillere. Spissmakkeren min var jo nåværende Inter-spiss Tajon Buchanan, mens jeg også spilte med Kamal Miller som nå er i Portland Timbers. Begge de har spilt VM for Canada, og fem-seks av de jeg spilte med er nå i MLS. Nordmenn skjønner ikke hvor høyt nivå det er der borte, forteller Sørlie.

Grunnet den harde konkurransen varierte spilletiden veldig, og mot slutten ble det ikke all verden.

– De første årene presterte jeg veldig godt, og leverte mange målpoeng. Etter to sesonger ble jeg hentet til et nytt og bedre lag, der det ble litt mindre spilletid. Noe som var kjipt, men fair. Jeg var en supersub, en Ole Gunnar Solskjær om du vil som ble byttet inn de siste 30 minuttene og scoret i blant. Jeg var aktuell for MLS-draften, men spilte ikke bra nok det siste halve året. Klubbene har en internasjonal kvote, og da kjemper man jo plutselig med Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney og Bastian Schweinsteiger om plass i troppen. Og da høres ikke Severin Sørlie fra Filtvet så veldig sexy ut, sier han og ler.

Kom hjem – valgte Gamle Oslo

Etter fire og et halvt år i USA pakket Sørlie bagen og vendte snuta hjem til Norge. Han hadde spilt for Huringen i fire sommere på rad mens han var hjemme på sommerferie i collegetiden, men skulle flytte til Oslo og så seg dermed om etter klubber i hovedstaden.

– Jeg kunne fått trene med et par lag i Obosligaen og 2. divisjon, men jeg fikk en jobbmulighet innenfor eiendomsutvikling som fristet mer. Jeg begynte der, og da var det lett å legge skoa litt på hylla. Det var tryggere og mer fornuftig, samtidig som jeg ikke hadde helt den store fotballgleden. Jeg var lei, rett og slett, sier Sørlie som nå er eiendomssjef i Höegh Eiendom.

Etter å ha trent litt med Ullern da, falt til slutt valget på Gamle Oslo da han skulle velge ny klubb.

– Jeg kjente Isak Brodahl fra før, som hadde vært i Gamle Oslo lenge. Han spurte om jeg ville være med på trening, men jeg visste jo ikke hva slags lag det var, bare at de var i 4. divisjon. Gamle Oslo tenkte jeg, men jeg slang meg med på en trening. Jeg trente sammen med trener Adam Larsen Kwarasey i Godset, så han kjente jeg litt til fra før. Jeg merket fort at det var et litt lavere nivå enn jeg var vant til, men jeg merket også at her kunne jeg ha det gøy og finne tilbake til fotballgleden. Det var noe mer enn bare et fotballag, forteller Sørlie.

Etter han ga opp satsingen på å bli fotballproff, sluttet Severin Sørlie seg til Gamle Oslo da han flyttet til hovedstaden. Det har verken han eller klubben angret ett sekund på. Her sammen med lagkompis André Marti etter en av sine mange scoringer. (Even Lübeck)

Herjet fra dag én

Og at 4. divisjon var et litt for lavt nivå for Sørlie kan nok de fleste skrive under på. I 2022 ble det rolige 30 mål på 19 kamper, da opprykket røk i siste minutt i siste serierunde, mot Holmen.

– Folk følger jo med, så jeg hadde en del tilbud etter den sesongen. Jeg hadde ganske elleville stats, men det fristet mer å være med på prosjektet «FC Oslo» enn å flytte til Tromsdalen eller Alta og spille der.

I 2023 kom det etterlengtede opprykket for Gamle Oslo, med Sørlie som overlegen toppscorer med 29 mål på 23 kamper.

– Den sesongen gikk også veldig bra, både personlig og for klubben. Det var veldig gøy med opprykk. Jeg var litt usikker på om jeg skulle være med opp i 3.divisjon, men det har gått ganske greitder og, sier han og smiler, vel vitende om at han står med 23 mål på 22 kamper så langt i år.

Les også: Har spilt for Kjelsås, Skeid, Vålerenga og Lyn: – Trente med VIF med Lyn-skjerfet i bagen (+)

Litt feil inntrykk?

Han forteller at det betyr litt ekstra at Gamle Oslo har levert varene etter opprykket og ikke ligger i bunn og sliter, med det imaget de har som klubb.

– Vi er en fin gjeng. Ja, det er mange dra-til-tryner med sterke personligheter, men til syvende og sist kommer vi godt overens og spiller bra fotball. Det er deilig å vise andre at vi ikke bare er et klyselag på Instagram som legger ut kule bilder. Vi kan holde litt på kula og ha det litt gøy, sier Sørlie som tror det vi nå ser av Gamle Oslo bare er starten.

– Jeg har så troen på det laget her og de som styrer klubben. Jeg tror dette kan bli veldig spennende i årene fremover.

– Hvor er du om fem år?

– Da er jeg supersub for Gamle Oslo og spisstrener. Enten i Obosligaen eller 2. divisjon, avslutter storscoreren.

Severin Sørlie har både spilt med Martin Ødegaard i Strømsgodset, herjet i college-fotballen, vært Youtube-stjerne i USA og er nå eiendomssjef og målkonge i lokalfotballen i Oslo. (Even Lübeck)

Fem raske med Severin Sørlie

Beste medspiller:

Martin Ødegaard, Bersant Celina, Tajon Buchanan

Beste motspiller:

Ingen konkrete det er verdt å nevne, men jeg spilte en treningskamp mot Leeds sitt U21-lag for noen år siden. Det var ikke gøy…

Fotballforbilde:

Fernando Torres og Jamie Vardy

Beste minne i Gamle Oslo-drakt:

1-0-scoringen i den avgjørende opprykkskampen mot Stovner i 2023, også feiringen med hele laget.

Verste minne:

Da opprykket røk i siste sekundet i siste seriekamp mot Holmen i 2022. Vi hadde tatt seieren på forskudd, også tapte vi. Vi var helt knekt. Men vi brukte det som motivasjon, og klarte å rykke opp året etter.

