Kjelsås: – Med tap hadde det vært kjørt. Skeid: – Slike kamper skal vinnes

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Kjelsås-trener Eivind Kampen har oppsummert sin egen sjansestatistikk og kommet til at den endte 8–6 i Skeids favør. Toppkampen i 2. divisjon samlet snaut tusen tilskuere i godværet og laget hans jaktet den seieren som kunne sendt Kjelsås inn i opprykkskampen igjen.

– Seier hadde vært bonus, uavgjort gjør at dette lever videre, med tap hadde det vært kjørt, sier Eivind Kampen til Dagsavisen.

– Vi har noen ekstra feite sjanser, men det hadde Skeid også, så vi hadde ikke fortjent å vinne kampen. Men vi har stor fremgang spillemessig selv om åpningen av kampen var svært svak fra vår side. Da gir vi Skeid store sjanser, sier han.

Slik reagerte Sulayman Bojang da han misbrukte en stor sjanse mot Kjelsås. (Vidar Ruud)

Seks poengs luke

Dermed skiller det fortsatt seks poeng opp til serieleder Skeid, som kan få besøk av Tromsdalen på samme poengsum hvis de vinner mandagens kamp mot Vålerenga 2. lag.

– Seks poeng kan utlignes i løpet av en høst, så vi gleder oss til fortsettelsen, sier Kampen.

– Vi har dette i våre egne hender, slikt sett var det viktig for oss også å unngå tap, sier Skeid-keeper Marcus Andersen, som leverte to såkalte matchvinner-redninger.

Det gjorde Johan Brauti på den andre siden også.

Fjorten strake uten tap

Skeid-trener Vilde Rislaa er veldig opptatt av ikke å tape fotballkamper og det har ikke Skeid gjort siden 4. mai. Det betyr fjorten kamper på rad uten nederlag.

Men hun er lettere frustrert over at laget ikke scorer etter fire skudd i tverrliggeren og skudd som går i egen spiller inne i Kjelsås-boksen.

– Mange sier vi ikke skaper nok sjanser, men det har bedret seg kraftig. Her skaper vi mer enn nok til å vinne kampen, men vi er ikke effektive dessverre. Momentum vil variere i en kamp som dette, det visste vi, sier hun.

Eivind Kampen var mest overrasket over hvor svake Kjelsås var i starten.

– Vi åpner svært dårlig. Vi blir løpende imellom og gir bort store sjanser. Så har vi stigning i programmet og avslutter bra. Det er litt av det samme i 2. omgang, så spiller vi oss opp og skaper sjanser. Nei, dette var ingen typisk 0-0-kamp, sier han.

Kjelsås-keeper Jonas Brauti prøver å rydde opp i eget forsvar. (Vidar Ruud)

Kampens øyeblikk

For Skeid er det positivt at Bendik Rise er tilbake etter mange skader, og han kan nå endelig trene for fullt igjen. Lørdag kom han inn en snau halvtime før slutt.

Hans klokkerene skudd i tverrliggeren fra 20 meter var kampens øyeblikk på Grefsen stadion.

– Nå får vi to ukers sammenhengende trening og det blir bra for meg, sier Rise, som gleder seg til en spennende høst med kamp om opprykk.

Skeid har to spillere på aldersbestemte landslag de neste ukene i Luca Høyland og Mikkel Lindbäck.

– Ettersom begge to er i startelleveren vår benytter vi vår rett til å utsette neste seriekamp, sier Vilde Rislaa. Det er kampen mot Stjørdals-Blink som er utsatt til 11. oktober.

FAKTA

Skeids gjenstående kamper:

Strømmen (b), Junkeren (h), Strindheim (h), Tromsdalen (b), Stjørdals/Blink (h), Follo (h), Ullensaker/Kisa (b)

Kjelsås’ gjenstående kamper:

Follo (b), Ullensaker/Kisa (h), Tromsdalen (h), Stjørdals-Blink (b), Alta (h), Gjøvik-Lyn (b), Strømmen (h)

