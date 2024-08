Han har spilt for Kjelsås, Skeid, Vålerenga og Lyn: - Jeg trente med VIF med Lyn-skjerfet i baggen

Lørdag er han på plass på et nytt Osloderby som også er et bydelsderby. Kjelsås – Skeid er byens nest største lokaloppgjør i år etter Vålerenga – Lyn. 27-åringen fra Holmenkollåsen har spilt for alle de fire klubbene. Akkurat nå er han Kjelsås-spiller, men må være tilskuer på Grefsen stadion etter at han fikk kneet ut av ledd (!) i forrige seriekamp.

– Usedvanlig dårlig timing av den skaden. Jeg skulle gjerne vært med å slå Skeid. Men jeg håper jo at de rykker opp!, sier han.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Rivaler over alt

Så kan du legge til at han roser Ready i forhold til sin barndomsklubb Heming i denne ukas podkast Trikkeligaen der han er en gjest med innsikt i mange klubber.

– Du får det til. Du oppsøker rivalene?

– Ja, det høres kanskje rart ut. Men det er bare blitt slik. Det eneste som står fast er vel at jeg har vært Lyn-supporter hele tida. Jeg er jo til og med aksjonær i klubben. Der spilte jeg bare ett år. Men fotballmessig hadde jeg min beste tid med juniorlaget til Vålerenga, sier han.

Eneste avbrekk fra Oslofotballen var to sesonger i Ullensaker/Kisa.

Nå studerer han juss og er malmklar på at han skal bli advokat etter at hans fargerike Oslofotball-karriere en gang tar slutt.

Enda et derby: Henning Tønsberg Andresen krangler med Kåffa-stopper Emmanuel Troudart. (Haakon Frydenberg Thon/Dagsavisen)

Hyllest fra Skeid

Han har flest kamper for Skeid på A-lagsnivå. I Heming hadde han Stig Inge Bjørnebye som trener og Morten Thorsby som en slags mentor. I Vålerenga var han under vingene til Johannes Moesgaard og Gard Holme, i Skeid fikk han oppleve opp- og nedturer med Tom Nordlie, i Lyn spilte han med navn som Moses Mawa og Erik Botheim.

– Ja, det er ganske mange spillere jeg kjenner som det er artig å følge med på nå. Henrik Udahl (nå i HamKam) spilte jeg med på det første juniorlaget i VIF sammen med andre spillere som nå er på A-laget til Kåffa, sier han.

Og hva med NM-finalen for junior i 2016? Da var Kristoffer Klaesson, Christian Borchgrevink og Aron Dønnum tre av lagkameratene (tap på straffekonk for Molde)

– Du er jo overkvalifisert som gjest i Trikkeligaen!

– Enig. Jeg kommer gjerne igjen!

Det er blitt mange Osloderbyer på Henning Tønsberg Andresen (t.h.) Her som Kjelsås-spiller i år mot Vålerengas Stian Sjøvold Thorstensen. (Håvard Sollie )

– Men hva med Kjelsås – Skeid, der Kjelsås har sprukket og Skeid topper ligaen?

– Det blir tett og jevnt. Men de kampene lever sine egne liv. Her gleder jeg meg til supporterduellen mellom Skeid-kalvene og Kjelsås unge supportere. Barnesupportere er en fascinerende greie. Du kan ikke svare tilbake. Et lite mareritt for oss spillere, sier Henning Tønsberg Andresen som ikke vil si at han er fra Holmenkollåsen, men Lillevann.

– Da får jeg litt færre kommentarer slengt etter meg, sier han.

I episoden får han en rørende hyllest fra lederen av Skeid-oksene. Det gjorde inntrykk!

---

FAKTA

Oslolagenes stilling i 2. divisjon:

1. Skeid, 41 poeng.

3. Kjelsås, 35 poeng.

8. Grorud, 27 poeng.

13. VIF 2. lag, 6 poeng.

Vinneren rykker opp, nummer to spiller kvalifisering

---