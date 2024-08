Vålerengas derbytifo: Ett årsverk lå bak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tifo, som er en slags samlebetegnelse på tribunearrangementer før kamp, krever store ressurser. Og Vålerengas tifo-gruppe er i tet i Norge i produksjonen av disse.

Da Vålerenga og Lyn entret banen lørdag var alle de tilstedeværende på Vålerengas supportertribune Østblokka dekket av en duk som var 1600 kvadratmeter stor. Den var synlig i om lag fire minutter før den ble rullet inn.

– Et sted mellom 70 og 90 personer var med på dugnaden, sier talsmann for Klanen og også for Tifo-gruppa, Sebastian Hytten til Dagsavisen.

– Selv om den er synlig bare mens “Vålerenga kjerke” spilles, tror jeg den ble sett av mange. Vi var fornøyd, sier han.

Bluss var planlagt

All tifo på norske fotballbaner skjer på dugnad og Vålerengas tifogruppe anslår at 1700 dugnadstimer lå bak. Inntektene kommer kun fra frivillige bidrag, hovedsakelig via Vipps.

Men bildet av tifoen før avspark druknet i alle bildene av bluss og fyrverkeri som de samme supporterne fyrte av før avspark i 2. omgang.

Bruk av pyroeffekter og fyrverkeri er formelt forbudt, men Norges Fotballforbund har gitt en rekke dispensasjoner. Det var som ventet heftig blussing både fra VIFs og Lyns side lørdag.

Men da raketter og knallskudd landet på banen måtte speaker melde at dommeren hadde gitt beskjed om at kampen kunne bli stoppet hvis det gjentok seg.

Slik så Østblokka ut før avspark foran 2. omgang. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Det er et dilemma for supporterne hvilke virkemidler de skal bruke,

– Pyroshowet før start av 2. omgang var også planlagt av oss. Det var det første av sitt slag i Norge, sier Hytten.

– Men dere må avveie hva som er lov og ikke?

– Vi vet at knallskudd er ulovlig og vi prøver å unngå det, sier han.

Vålerenga som klubb kan forvente bøter for knallskudd, men daglig leder Svein Graff håper de ansvarlige klarer å differensiere.

– Det som skjer ved start av 2. omgang er et slags stjerneskuddshow som var godt regissert. Sa er det smellene som kommer som vi ikke er så glad i, sier han.

Graff roser begge klubbene for håndteringen av derbyet der det var ingen rapporterte hendelser utenfor stadion før eller etter kampen.

Over 45.000 tilskuere

Byderbyet ble karakterisert som det heftigste i Norge i år, kvaliteten både på banen og tribunen var imponerende.

De to utsolgte kampene mellom Vålerenga og Lyn i år, samlet over 45.000 tilskuere. Så er det helt uvisst om de møtes igjen neste år. Vålerenga har strak kurs mot opprykk, mens Lyn er med i kampen om kvalifiseringsplassene.

Tifoen som ble laget til lørdagens kamp fikk et kort liv. Så den forblir bare på bilder.

– Vi hadde tenkt å ta vare på den som et historisk minne, men regnværet som kom ødela de planene. Det er ikke så lett å tørke en 1600 kvadratmeter duk, avslutter Hytten.

PS. Lyn spiller hjemme mot Aalesund på Bislett kommende søndag, mens Vålerenga har bortekamp mot Sandnes Ulf samme dag.

FAKTA

Ifølge Vålerengas tifogruppe var dette faktaene bak Vålerengas tifo mot Lyn:

Størrelse: 1600m2

Materialer: 2000 meter sytråd, 4500 flagg, 360 liter maling.

Arbeidstid: 1700 dugnadstimer (ett årsverk)

Ca kostnader: 60.000 kroner.

TIFO er en forkortelse for det italienske ordet tifosi, som betyr supporter og er blitt en samlebetegnelse på tribunearrangementer.

