Fiksdal med scoring og skade i overlegen Skeid-seier

Spissen, som kom til Skeid fra Viking i juli, sendte bortelaget i ledelsen mot Alta før det var spilt 13 minutter. Lynraske Sulayman Bojang ble spilt gjennom i bakrom på høyrekanten og løftet blikket foran mål. Der var Fiksdal plassert, og kunne enkelt spasere inn ledermålet for gjestene.

Men på en kontring drøyt fem minutter senere stoppet 20-åringen opp midt i et løp. Han satte seg så ned på kunsgresset og tok seg til beinet. Skeids nummer sju klarte ikke fortsette og forlot banen med skade. Inn kom Kabamba “Bamba” Tumba Kalabatama.

Erstatteren skulle sette preg på matchen han også – både med assist og scoring. Med ti minutter igjen av førsteomgangen flyttet Skeid opp spillere i Alta-feltet på et innkast. “Bamba” kastet langt inn i boksen og fant pannebrasken til kaptein Per-Magnus Steiring, som stanget inn 2-0 for Skeid.

Nettkjenningen var midtstopperens sjette scoring i serien denne sesongen.

Det så komfortabelt ut for serielederne, som skulle få ekstra hjelp inn mot andre omgang. For med kort tid igjen til pause var Alta-spiller Runar Overvik altfor sent inne i en takling på Skeids Torje Nautsdal. Dommer Arion Shaqiri var rask med å hente opp det røde kortet fra baklomma, og bortelaget skulle fortsette matchen med én mann mer på banen.

Dominans

De utnyttet også overtallet fra start av etter pause. Før det var spilt ett minutt i andre omgang la Filip Alexander Stensland på til 3-0. Ousmane Diallo Toure hadde kommet inn i pausen og satte fart på høyrekanten. Innbytteren slo et lavt innlegg og Stensland kranglet med seg ballen foran Alta-forsvarerne før han enkelt satte inn Skeids tredje for dagen.

Det tok ikke lang tid før gjestene økte ledelsen ytterligere. “Bamba” avsluttet et glimrende Skeid-angrep åtte minutter senere og kunne spasere inn 4-0 ved bakerste stolpe etter at Thor Lange la perfekt til rette fra venstresiden.

Lange skulle også havne på scoringslista selv. Innbytterne Bendik Rise og Emil Tjøstheim fant hverandre og sistnevnte ble tredd gjennom alene med keeper. Tjøstheim rundet målvakten, og Lange kunne enkelt sette inn Skeids femte.

To Alta-reduseringer

Bortelaget var totalt overlegne, men nullen glapp. Etter halvspilt andre omgang fikk vertene straffespark, og Christian Reginiussen var sikker fra 11-metersmerket.

Alta hadde funnet flyten. Bare noen få minutter etter straffen satte Magnus Opgård inn nok en redusering for hjemmelaget.

Innspurten kom for dog sent for Alta. Skeid tok dermed sin andre strake seier og topper tabellen med fem poeng foran Tromsdalen (én kamp mindre spilt). Det er seks poeng ned til Kjelsås som tapte for Eidsvold Turn lørdag. Rivalene møtes førstkommende lørdag på Grefsen stadion.

---

Kampfakta:

Alta - Skeid - (0-2)

Mål: 0-1 Jesper Fiksdal (13.), 0-2 Per-Magnus Steiring (35.), 0-3 Filip Alexandersen Stensland (46.), 0-4 Kabamba Tumba Kalabatama (53.), 0-5 Thor Lange (62.), 1-5 Christian Reginiussen (67., str.), 2-5 Magnus Opgård (71.).

Gule kort: Luca Høyland, Kabamba Tumba Kalabatama, Skeid. Noah Aleksander Skum, Alta.

Rødt kort: Runar Overvik, Alta.

Skeid (4-3-3): Marcus Andersen - Luca Høyland (Emil Tjøstheim fra 46.), Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Thor Lange - Filip Alexandersen Stensland Christopher Kjensteberg fra 85.), Hassan Yusuf (Bendik Rise fra 58.), Torje Naustdal - Sulayman Bojang, Jesper Fiksdal (Kabamba Tumba Kalabatama fra 20.), Mikkel Linbäck (Ousmane Diallo Toure fra 46.).

---