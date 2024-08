Elias Hagen scoret to, men det hindret ikke nytt VIF2-tap

Støyen fra lørdagens historiske derby mellom Vålerenga og Lyn hadde lagt seg. Mens det var 16.550 tilskuere på Intility Arena søndag, var det 165 dagen etter. De fikk blant andre se Mees Rijks og Elias Hagen spille fra start, begge satt på benken for VIF dagen før. Rijks hadde en god avslutning, ellers var han veldig anonym.

Ull/Kisa har flyt

Ullensaker/Kisa tok sin sjette seier på rad og har tatt steget inn i tetstriden. Og denne kampen virket avgjort tidlig.

Allerede etter tre minutter lå den første ballen bak VIF-keeper Jakob Storevik da Markus Flores kom fri på et kryssløp i feltet og satte 0–1. Tre minutter senere var Maxwell Kerdoe uheldig og satte ballen i eget mål etter et høyt innlegg inn i feltet som han prøvde å klarere ut.

Ull/Kisa kjørte kampen, men fikk utrolig nok ikke flere mål før pause. Men tidlig etter pause ble kampen punktert da Dilip Fjeldheim Da Silva headet inn den tredje før Kristoffer Sørensen banket inn den fjerde etter godt Ull/Kisa-spill.

Hagen med skuddfot

Men Elias Hagen fikk i hvert fall minnet om sine egenskaper da han med et godt langskudd fra 20 meter reduserte 25 minutter før slutt. Mye jubel var det ikke, og han scoret ett til da han kom fram på høyrekanten og satte ballen opp i nettaket fra spiss vinkel.

Men det viktigste for hagen var at han var i stand til å spille 90 minutter etter å ha vært tre måneder på sidelinja. Han spilte sine første minutter i forrige kamp for 2. laget i 1–3 tapet for Skeid sist mandag.

VIF2 er nærmest fortapt i denne avdelingen der de står med 16 tap på 18 kamper. Neste oppgave for laget er bortekamp mot opprykksjagende Tromsdalen mandag om en uke.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 søndag:

Vålerenga 2-. lag – Ullensaker/Kisa 2–4 (0–2)

Intility Arena: 165 tilskuere.

Mål: 0–1 Markus Flores (3), Maxwell Kerdoe (selvmål 6), 0–3 Filip Fjeldheim Da Silva (53), 0–4 Kristoffer Sørensen (59), 1–4 Elias Hagen (66), 2–4 Elias Hagen (72).

Dommer: Jonas Johnsen, Bækkelagets SK.

Gult kort: Elias Hagen, VIF2.

VIF2: Jacob Storevik – Haniel Samson (Brage Eia fra 85), Aleksander Hammer Kjelsen, Jesper Renshusløkken, Maxwell Kerdoe (Charles Såheim fra 46) – Stian Sjøvold Torstensen, Elias Hagen, Obasi Onyebuchi, Taha Usman – Adrian Kurd Rønning, Mees Rijks.

Øvrige kamper: Gjøvik-Lyn – Strømmen 1-2, Alta – Skeid 2-5, Junkeren – Tromsdalen 2–3.

Spilt lørdag: Strindheim – Follo 1-1, Eidsvold Turn – Kjelsås 3-1, Grorud – Stjørdals-Blink 1–1.

Tabellen: Skeid 41, Tromsdalen 39, Kjelsås 35, Ullensaker/Kisa 34, Størdals/Blink 31, Eidsvold Turn 31, Strømmen 30, Grorud 27, Alta 23, Follo 23, Strindheim 22, Junkeren 11, Vålerenga 2. lag 6, Gjøvik-Lyn 4.

---