Lyn ristet av seg Start-sjokket og presset på uten å vinne på Nadderud

På grunn av Findings-festivalen var Lyn nødt til å trekke ut til Bærum og bruke Nadderud som hjemmebane for femte gang denne sesongen. Alle de fire foregående har endt uavgjort, mens Lyn hjemme på Bislett som regel overkjører de som kommer på besøk, slik at vi vel i hvert fall ikke kan si at det har vært noen hjemmebanefordel for Lyn å spille på Stabæks hjemmebane.

Der Vålerenga søndag tok ledelsen etter 25 sekunder, tok det enda kortere tid før vi fikk mål på Nadderud mandag. Starts keeper Jasper Torkildsen slo en lang ball som Håkon Lorentzen fluktet videre til Sander Sjøkvist. Han skjøt i William Sell og fikk ballen tilbake, og på returen satte han ballen i nettmaskene bak en nokså forfjamset Alexander Pedersen som slapp inn etter bare 11 sekunder.

Det var ikke bare keeper Pedersen som så forfjamset ut etter sjokkstarten, det gjorde egentlig hele Lyn-laget som ikke kom speielt godt i gang. Start var best i de fleste dueller og Lyn fikk ikke satt i gang noe angrepsspill. Etter sju minutter ropte alle fra Kristiansand på straffespark, da ballen ble slått i hånda på Lyn-kaptein William Sell, men dommer valgte å gi corner til elleville protester fra Start-benken.

Start tok tilbake ledelsen

En tydelig frustrert Azar Karadas fikk enda mer å bli frustrert over bare to-tre minutter senere, da Lyn utlignet på sitt første angrep i kampen. Ole Breistøl fikk kontroll på en klarering midt på egen banehalvdel og holdt på den til Herman Solberg Nilsen kom seg rundt og fikk ballen fra Breistøl. Venstrebacken fosset nedover mot dødlinjen og la inn i feltet der Anders Bjørntvedt Olsen gjorde sitt karakteristiske kryssløp inn fra bakerste stolpe og kom seg foran Starts stoppere og fikk satt ballen i mål.

Lyn-spillerne jubler etter Anders Bjørntvedt Olsens 1-1-scoring mot Start (Pål Karstensen)

Bjørntvedt Olsen fikk dempet en ball med Starts stoppere i ryggen et par minutter senere og gitt den til Julius Skaug, som kun var en halvmeter unna å feire ny kontrakt med en klassescoring på hel volley. Lyn fikk ristet av seg den tidlige sjokkstarten og fikk tatt over banespillet mer og mer utover omgangen, og hadde flere forsøk der ballen gikk på ett touch før avslutningen kom på volley. Uten scoring.

Like før halvtimen holdt gjestene på å ta tilbake ledelsen, etter at Ole Breistøl mistet ballen. Det førte til kontring imot og innlegg fra høyre der Eirik Schulze fikk gå opp nokså alene og heade ballen like utenfor mål. Minuttet senere kontret Start inn 2-1, da Eirik Schulze spilte ballen ut på kanten til Tom Henning Strannegård. Han utnyttet rommet back Solberg Olsen og fikk til en slags tupp mot Lyn-keeper Pedersen. Fra to meters hold tapte Jørgen Sjøl duellen mot Mustapha Ubandoma, som ga Start tilbake ledelsen.

Mustapha Ubandoma jubler for sin 2-1-scoring etter halvtimen spilt mot Lyn (Pål Karstensen)

Lyn hevet seg etter pause

Lyn fortsatte å trille ballen i jakt på angrepsmuligheter etter baklengsmålet, men det ble litt unøyaktig til tider. Start var gode i presset og stupte i kontra når de hadde mulighet, men ellers var gjestenes tilnærming til det hele godt oppsummert av at Start-keeper Jasper Torkildsen fikk gult kort for gjentatt drøying av tida snaue ti minutter før pause. Det gjorde også at det ikke skjedde spesielt mye mer før hvilen, og helt på tampen satte Loholt Kristiansen et frispark rett på keeper Torkildsen.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen var såpass misfornøyd med den første omgangen at han valgte å bytte to i pausen, da Adrian Berntsen og Thomas Myhre kom inn for Loholt Kristiansen og Ole Breistøl. Det ga umiddelbar effekt, da Lyn la et voldsomt press på Start med en gang gjennom et par cornere. Den siste ble klarert til Adrian Berntsen som fant innbytterkollega Myhre som skjøt via en Start-spiller. Ballen gikk ut til Jørgen Sjøl, som smalt til fra like utenfor 16-meteren via en Start-spiller og i mål.

Jørgen Sjøl jubler etter scoringen som ga Lyn 2-2 mot Start (Pål Karstensen)

Lyn kom ut som et helt annet lag etter pausen, og hadde full kontroll på gjestene fra Kristiansand. De gulkledde skapte ingenting, mens Lyn presset frem cornere og fikk sin velfortjente utligning tidlig. Vertene fortsatte å presse på for et ledermål, og Even Bydal fikk et skudd blokkert like før timen.

Lyn-press uten forløsning

De helt store sjansene uteble imidlertid for et Lyn-lag som fortsatte å kontrollere, mens Start var enda mer direkte enn i første omgang. Start fikk mye bakrom mens Lyn jaktet sitt ledermål, og det gjorde at målscorer Ubandoma parkerte Schneider i en løpsduell 20 minutter før slutt, men heldigvis for Lyn satte Start-kanten ballen utenfor før han la seg ned med krampe.

Fem minutter før slutt kom Sjøl seg til innlegg, og på bakerste stolpe knuste Sell alle i hodeduellen og satte ballen i stolpen. Start fikk flere store kontringsmuligheter på tampen, men klarte ikke å utnytte dem. Lyn presset på for mål på overtid, men Start kjempet godt og holdt unna.

Dermed ble det femte kamp på rad med uavgjort for Lyn på Nadderud. Neste kamp nå er årets andre Osloderby, borte mot Vålerenga på Intility, førstkommende lørdag.

Kampfakta

Obosligaen, runde 19

Lyn – Start 2-2 (1-2)

Nadderud, 1978 tilskuere

Mål: 0-1 Sander Sjøkvist (1.), 1-1 Anders Bjørntvedt Olsen (10.), 1-2 Mustapha Ubandoma (30.), 2-2 Jørgen Sjøl (50.)

Gule kort: Julius Skaug, Lyn. Jasper Torkildsen, Nicolas Pignatell Jensen, Sivert Sira Hansen, Start.

Dommer: Harald Vollstad Sletner (Rustad Abildsø Sportsklubb)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Andreas Hellum fra 90.), Even Bydal, Henrik Loholt Kristiansen (Thomas Myhre fra 46.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen, Ole Breistøl (Adrian Berntsen fra 46.).

