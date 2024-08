Elias Hagen tilbake etter skade: - Jeg kan rekke Lyn-kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): – Spør du meg er jeg klar for A-troppen til lørdagens byderby mot Lyn, sier Elias Hagen til Dagsavisen etter at han har spilt en omgang for Vålerengas 2. lag mandag kveld. Han var tilbake i sin dype midtbaneposisjon og så helt skadefri ut i den omgangen han spilte, som endte 1–1. Kampen endte i 3–1 seier til Skeid.

– Jeg kunne sikkert spilte litt lenger også, men det var dette vi hadde avtalt på forhånd. Det gikk fint og jeg kjente ingenting til skaden, forsetter han videre.

Måtte opereres

Det var i cupkampen mot HamKam 8. mai det smalt for Elias Hagen. Han fikk en leddbåndsskade i kneet og måtte opereres. Nå har han tilbakelagt sitt lengste skadeavbrekk i karrieren.

– Jeg har vært tålmodig og det har tatt tid. Nå har jeg trent fullt med laget i halvannen uke og det har gått etter planen, sier han.

Men i fraværet hans har det gått på skinner for Vålerenga. A-laget har ikke tapt en kamp siden 16. mai, så det er ikke bare å rekke opp hånda og si at en er klar.

Lørdag venter et utsolgt oppgjør mot Lyn på Intility.

Måtte prøve seg fram

Elias Hagen hadde blant andre Mens Rijks og Adrian Kurd Rønning foran seg i byderbyet der Skeid overtok serieledelsen etter seieren. VIF2 blir liggende nest sist.

Men for VIF var det viktig å få den viktige midtbanedirigenten i gang igjen. Vålerenga kjører mot opprykk til Eliteserien og henger fortsatt med i cupen. Det kan bli en morsom høst på Oslo øst.

– Blir man nølende når man plutselig skal spille kamp igjen?

– Nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg har jo vært med på spillsekvenser på trening og når jeg ikke kjenner noe til skaden, er det bare å pøse på. Men jeg var litt spent på hvordan muskulaturen ville reagere etter mye alternativ trening. Men det blir jo en litt annerledes belastning, sier han.

Nå er det de neste dagers VIF-treninger som avgjør hvordan troppen mot Lyn blir seende ut.

Lyn spilte 2–2 mot Start mandag kveld og det skiller 13 poeng mellom VIF på toppen og Lyn på sjuendeplass.

