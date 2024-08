Grorud tapende ut av ny sjumålsthriller etter rødt kort og overtidsmål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De fleste som følger breddefotballen i Oslo tett husker oppgjøret mellom Kjelsås og Grorud 3. august, da Grorud hentet opp 0–3 og vant 4–3 i det som må ha vært en av tidenes mest sensasjonelle opphentinger. Lørdag var Grorud på feil side av den opphentingen.

For da Tollef Etholm satte inn 3–1 til Grorud etter 53 minutter borte mot Tromsdalen tenkte de fleste at Grorud kom til å ta med seg tre kruttsterke poeng hjem fra Nord. Så lar vi Groruds X-konto oppsummere:

Vi leder 3-1, får straffe mot og en utvist, kjemper som løver og mister ett poeng 9 minutter på overtid.

Noen ganger er fotball urettferdig. — Grorud Fotball (@GrorudFotball) August 17, 2024

To vakre scoringer

Før det kollapset for Grorud hadde Tromsdalen gått opp til 1–0 etter fem minutter ved tidligere Tyskland-proff Marius Bustgaard Larsen. Han snappet opp et dårlig touch av Grorud-stopper Filip Heggdal, som ikke var orientert da ballen spratt ned i beina hans, og plasserte ballen i mål.

Etter flere gode muligheter for begge lag var de like langt etter halvtimen da William Pozo-Venta utlignet til 1–1. Han fikk ball på 18 meter ute til venstre, dro seg inn i banen og skjøt. Ballen la seg i høyre kryss på utsøkt vis og til 1–1. For en scoring!

Og bare fire minutter senere var kampen snudd, også det etter en praktscoring. Yasir Sa’Ad fikk ball ute til venstre og var årvåken og så at Preben Asp kom på løp. Sa’Ad slo et perfekt timet innlegg til Asp, som tok ballen på førstetouch og skjøt. TUIL-keeperen var satt ut av spill, og da sto det 1–2.

Rødt kort og straffe imot

1–2 ble til 1–3 like uti 2. omgang. Sa’Ad ble lagt i bakken på 25 meter, men dommeren ga fordel. Det takket Tollef Etholm for, som ble taklet, men akkurat klarte å holde seg på beina. Fra 12 meter fikk han akkurat stokket beina på plass og skutt, og ballen limte seg ned i lengste hjørne.

Da tenkte nok mange at det ble med tre poeng hjem til Groruddalen, men den gang nei. Først reduserte TUIL til 2–3 etter en straffe, der dommeren valgte å gi gult til Theodor Agelin. Han hadde gult fra før, og da han fikk det andre gule for riving etter en corner, måtte han i dusjen. Blytungt for Grorud, som måtte se straffen bli ekspedert i mål.

12 minutter før slutt var lagene like langt da Elias Skogvoll utlignet. Etter klabb og babb i Grorud-feltet fikk Skogvoll til slutt ballen ute til venstre. Han gikk for ren kraft og så ballen gå gjennom hanskene til Lars Kvarekvål og i mål.

Snuoperasjonen et faktum

3–3 hadde absolutt vært et respektabelt resultat for Grorud å få med seg hjem, men åtte minutter på overtid avgjorde Tromsdalen. En corner havnet på bakerste stolpe, der Skogvoll skjøt ballen tilbake knallhardt inn.

På fem meter ventet Sondre Laugsand, som headet ballen tilbake der den kom fra og tok Kvarekvål på feil bein. Dermed endte det 4–3 i det som ble et blytungt tap for Grorud.

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 17

Tromsdalen-Grorud 4–3 (1–2)

TUIL Arena, 300 tilskuere

Mål: 1-0 Marius Bustgaard Larsen (5.), 1-1 William Pozo-Venta (32.), 1-2 Preben Asp (36.), 1-3 Tollef Etholm (53.) 2-3 Adrian Pedersen (58.), 3-3 Elias Skogvoll (78.), 4-3 Sondre Laugsand (90.)

Gule kort: Theodor Agelin (to gule, rødt), Lars Kvarekvål, Preben Asp, Yasir Sa’Ad, Fitim Kastrati, Moa Mahnin, Grorud.

Grorud: Lars Kvarekvål – Mathusan Sandrakumar, Mats Pettersen, Filip Heggdal, Theodor Agelin – Simen Beck, Tollef Etholm (Musa Dubois etter 60), Abel Tjomsland (Moa Mahnin etter 76), William Pozo-Venta (Sebastian Sørlie etter 60) – Preben Asp (Luka Fajfric etter 84), Yasir Sa’Ad

