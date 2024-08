Målløst Oslo-derby etter sjansesløseri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Grorud (Dagsavisen): Alt lå til rette for en feiende flott fotballmandag på Grorud, da Skeid var på besøk i solskinnet. 907 mennesker hadde møtt opp, og fikk servert et herlig fotballdrama. Det eneste som mangla var scoringene.

Til tross for mange sjanser - til begge lag - maktet ingen å sette ballen i mål denne kvelden.

Det begynte allerede etter noen få minutter spilt, da et frisk Skeid-lag stupte rett i angrep. Kabamba Kalabatama var aleine igjennom, men satte ballen i nettveggen.

Kun 12 minutter var spilt da Jesper Fiksdal løsnet et skudd fra 18 meter, men den tidligere Skeid-keeperen Lars Martin Kvarekvål hang med på notene.

To kjempemuligheter

Etter hvert hang Grorud seg med på festen, og etter 18 minutter fikk de en enorm trippelsjanse etter et hjørnespark, men alle forsøkene ble parert av Skeid.

Den siste klareringen satte i gang et Skeid-angrep som skulle bli kampens beste mulighet til å score. Kalabatama storma fram på høyresiden, og inne i feltet sto to Skeid-spillere helt aleine med Kvarekvål, i Grorud-buret. Innlegget til Kalabatama var godt, Ousmane Diallo Toure slapp ballen forbi seg, og fram til Thor Lange, som la ballen tilbake til Toure, med en berøring. Det så ut til å overraske sistnevnte noe, og avslutninga ble ikke rare greiene.

Kampen roa seg noe ette rat Hassan Yusuf testa skuddfoten et par minutter seinere. Skuddet gikk via en Grorud-spiller, og utenfor.

Slapp rødt kort

Med drøyt fem minutter igjen av første omgang våkna kampen til liv igjen, men denne gangen var det ikke snakk om misbrukte sjanser, men et rødt kort som aldri ble gitt.

Skeid Sulayman Bojang fikk først ett gult kort for å krangle med Grorud-spiss Preben Asp, et par minutter seinere klippa han ned Willian Pozo-Venta, men slapp utrolig nok sitt andre gule.

Bojang ble tatt av til pause.

Innbytterne markerte seg

I andre omgang åpnet begge lagene skarpt, men det ble ikke skapt de helt store målsjansene innledningsvis. Ousmane Diallo Toure var nær ved å rette opp den misbrukte målsjansen i første omgang, da han vendte bort en Grorud-spiller før han skrudde ballen centimetere utenfor det lengste krysset.

Grorud hadde bytta inn Tollef Kvello Etholm til pause, og 18-åringen markerte seg fra første spark på ballen i andre omgang. Etter 64 minutter serverte han Pozo-Venta etter et herlig soloraid, som han runda av med å kjøre en lekker skuddfinte før han satte opp vingen, men en litt svak avslutning, kombinert med en solid redning fra Skeids Marcus Andersen, sørget for at heller ikke dette endte i scoring.

Deretter roa kampen seg igjen, men det var bare et en liten omstart før dramaet i de siste ti minuttene skulle settes i gang.

79 minutter var spilt da to av Skeids innbyttere var nære på. En svak klarering fra Grorud gikk rett til værs inne i eget felt, og Daniel Lunde vant hodeduellen, og sendte kula rett i beina på Emil Tjøstheim, som plutselig sto helt aleine på sju meter. Skeid-spilleren brukte et lite sekund på å få stokka beina før han skjøt, og det var nok til at Mats Andersen fikk kasta seg inn, og blokkert skuddet som sannsynligvis ville endt opp i mål.

Lunde viste seg skarp på hodet, og headet et innlegg fra Luca Høyland en snau halvmeter utenfor målet kun fem minutter seinere.

Begge lag hadde muligheten

Begge lag hadde vært fryktelig nære, og nærmere skulle de faktisk komme. For i det 90. minutt fikk Mikkel Linbäck tak i ballen, og fra 20 meter testa han skuddfoten. Innbytterens avslutning forsvant i en bue over Kvarekvål, men traff tverrliggeren - helt borte ved krysset - og gikk ut.

Da Skeid ikke maktet å få uttelling på sine sjanser kunne i stedet for Grorud rappa alle tre poengene på tampen, da Nidal Loulanti ble spilt perfekt fram av Preben Asp, men Loulanti traff ikke helt med sin første berøring, og snubla litt i ballen. Han klarte likevel å få av gårde et skudd, men Andersen sto nok en gang i veien.

På tampen fikk Grorud frispark fra 19 meter, men Pozo-Venta blåste ballen over, og dermed endte Oslo-derbyet - utrolig nok - målløst.

---

KAMPFAKTA

Grorud - Skeid 0-0 (0-0)

Grorud Arctic match: 907 tilskuere.

Gult kort: Filip Kristoffersen, Grorud.

Sulayman Bojang, Marcus Andersen, Skeid.

Grorud: Lars Martin Kvarekvål - Mathusan Sandrakumar, Theodor Martin Agelin, Mats Andersen, Filip Kristoffersen (Sebastian Sørlie Henriksen, 81) - Abel Tjomsland, Musa Dubois (Luka Fajfric, 74), Moa Mahnin - Willian Pozo-Venta, Didrik Sereba (Tollef Kvello Etholm, 46, Nidal Loulanti, 88), Preben Asp.

Skeid: Marcus Andersen - Per-Magnus Steiring, Thor Lange, Sulayman Bojang (Jarl Magnus Erntsen Knutsen, 46), Luca Høyland - Torje Naustdal, Hassan Yusuf, Filip Stensland (Andreas Stensrud, 90) - Jesper Fiksdal (Emil Tjøstheim, 63), Kabamba Kalabatama (Daniel Lunde, 63), Ousmane Diallo Toure (Mikkel Linbäck, 70).

---