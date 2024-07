Sell i scoringsform mot MIF - her er Lyn-børsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Varter opp med noen gode redninger i både første og andre omgang. Litt dårlig med ballen i beina, for eksempel da han havnet på villspor utenfor 16-meteren i begynnelsen av andre omgang, som førte til at Mjøndalen fikk en kjempemulighet. Gjorde opp for tabben med en feberredning mot slutten av kampen.

JØRGEN SJØL – 5. Bedre offensivt enn defensivt i dag. Hadde tidvis noen fine innlegg, men hadde også en farlig klarering i egen boks, som Mjøndalen ikke klarte å utnytte godt nok.

DANIEL SCHNEIDER – 5. Har stort sett god kontroll i midtforsvaret i dag. Markerer seg mest med noen flotte klareringer i eget felt.

WILLIAM SELL – 7. Bunnsolid i returen på sin gamle hjemmebane. Rydder opp for Pedersens feil med en kjempetakling i det 53. spilleminutt og sørget dermed for at stillingen forble 1-1. Stanger ballen i nettet fra bakerste stolpe og blir dermed matchvinner.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5. Godt driv langs venstresiden. Gjør en god jobb defensivt der Mjøndalen sjelden kommer til noen store sjanser på hans side av banen.

ADRIAN BERNTSEN – 5. Nydelig målgivende til Mathias Johansen ved 1-0 og slår ellers noen greie hjørnespark. Ut etter 80 minutter.

EVEN BYDAL – 6. Styrer midtbanen gjennom hele kampen, med gode defensive bidrag og vakre gjennombruddspasninger fremover. Spiller blant annet Mathias Johansen fri i det 12. spilleminutt, men spissen klarte ikke å sette ballen i mål alene med keeper.

JULIUS SKAUG – 4. Litt anonym i dagens kamp, men spiller godt nok til å være på banen hele kampen.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5. Brenner kjempesjanse i det 31. spilleminutt, der han får ballen på kort hold, men skyter den rett på keeper. Er ellers litt rådvill på høyrekanten gjennom mesteparten av kampen, men noterer seg for målgivende til William Sell på 1-2.

MATHIAS JOHANSEN – 6. Kommer alene med keeper i det 12. spilleminutt, men klarer ikke å få ballen forbi keeperen. Gjør opp ved å sette ballen iskaldt i mål i det 25. spilleminutt. Overrasker også positivt i oppspillsfasen, med et par lekre pasninger. Brenner et par sjanser i andre omgang også.

JACOB HANSTAD – 4. Til tross for en god blokkering i første omgang, som satte opp Mathias Johansen til en ny scoring, var han ikke så veldig synlig i dag.

Ole Breistøl og Salim Laghzaoui spilte for lite til å vurderes.

